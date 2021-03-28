Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Mart gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın 28 Mart tarihinde piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Vatandaş altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN NE KADAR OLDU? 28 Mart piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları yeşil ibreyi gösteriyor ve 451 TL üzerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 440,47 TL üzerinden yapan gram altın 451,25 TL alış ve 451,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 729,00 TL ile yapan çeyrek altının alış fiyatı 727,00 TL, satış fiyatı ise 745,00 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 1.458,00 TL üzerinden yapan yarım altın, 1.450,00 TL alış ve 1.489,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU? 198,84 TL alış fiyatına sahip olan 18 ayar altın, 230,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.