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Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Mart 2021 altın fiyatları, Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

DOVİZ HABERLERİ  | 04.03.2021 07:55 | Son Güncelleme

Altın fiyatları dolar/TL'deki durumdan 4 Mart 2021 tarihinde de etkilenmeye devam ediyor. Önceki gün, günü 2755 TL ile kapatan Cumhuriyet Altını ve 670.23 TL ile kapatan Çeyrek Altın ne kadar oldu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda "Ons altın 1.855-1.860 kritik direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor." yorumu yapılmıştı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum: 4 Mart 2021 Perşembe güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Mart 2021 altın fiyatları, Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde birkaç hafta önce "ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.855-1.860 kritik direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor."denilmişti.

Uzmanlar ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen'in, Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama sonrası ise altın fiyatlarının büyük oranda etkilenebileceğini söylemişti.

Uzman açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile artma ihtimali oldukça yüksekti. "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusunu araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu gelmişti.

Altın fiyatlarının düşmesini büyük bir umutla bekleyen ve özel günlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı çeyrek altın alamayan vatandaş, soluğu gram altında aldı. Altın ne kadar oldu merak edenler için 4 Mart 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Mart ayına 420,72 lira ile giriş yapan altın fiyatları 4 Mart'ta güne tekrar düşüşle başladı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 410,55 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,20 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 4 Mart 2021 Perşembe gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 409,74 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 409,66 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı, bugün de 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.708,45 ile başlangıç yaptı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı yine 686,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne %0.15 düşüşle başladı. Peki 4 Mart 2021 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 685,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 669,00 TL

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son 10 gün içerisinde büyük dalgalanmalar yaşayanCumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.756,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde %0.15 düşüşle başladı. 4 Mart 2021 Perşembe bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.752,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.667,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, hareketlenmeye devam ediyor. Şu dakikalarda 1.711,31 lira seviyesinde bulunuyor.

Daha önce uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetmişti.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 1.372,00 TL

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 1.370,00 TL

YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.338,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 378,00 TL

22 AYAR BİLEZİK SATIŞ FİYATI: 376,50 TL

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ FİYATI: 374,00 TL

1 KİLO ALTIN NE KADAR OLDU?

1 KİLO ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 54.857,00 TL

1 KİLO ALTIN SATIŞ FİYATI: 54.763,00 TL

1 KİLO ALTIN ALIŞ FİYATI: 54.752,00 TL

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla veya başka bir nedenle altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak ettiği altın fiyatları için uzman kişiler, bu dönemde altına yatırım yapılmasının riskli olduğunu, küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın aslında risk içerdiğini savunuyor. Birçok uzman isim ise kısa vadede riskli görülen altın fiyatlarının uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

ALTININ YÜKSELMEMESİNİN NEDENİ NE?

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı güncel altın grafiğinde, " 1710'dan yükselişe geçti fakat 1740'ın üzerine çıkmadı. ABD seansında 1740'ın üzerinde bir kapanış olmadan buradan yükseliş başladı diyemiyoruz. Cuma günü yaşanan ani faiz artışı olmasaydı aslında bu haftaya iyi başlayabilirdik." şeklinde konuştu.

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