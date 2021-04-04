Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Nisan gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın 4 Nisan tarihinde piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Vatandaş altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 4 Nisan Pazar gününde altın fiyatları yine yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 450,97 TL ile yapan gram altın fiyatları, 453,90 TL alış ve 454,04 TL satış fiyatına sahip.

Gram altın daha önce haftalık en yüksek 459.549 TL, en düşük ise 442.485 seviyesini görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.909,00 TL alış fiyatına ve 2.984,00 TL satış fiyatına sahip.