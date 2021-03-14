Altın haftayı nasıl kapattı: 14 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

8 Mart-14 Mart haftasına yukarı yönlü hareketlilikle başlayan altında yükseliş devam ediyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep olmuştu. Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, 1,715$ seviyesine yükselmiş fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları ise yükselmeye devam etmişti. Peki 14 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın 14 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Buna göre önceki kapanışını 414,42 TL ile yapan gram altın fiyatları 419,25 Türk lirası alış ve 419,34 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 686 TL ile yapan çeyrek altın, 14 Mart Pazar günü 684 Türk lirası alış ve 695 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
419,26 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 419,35 Türk lirasından alıcı buluyor.
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Altının ons fiyatı ise bin 723,36 - bin 723,74 TL bandında hareket ediyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2 bin 725,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 775,00 Türk lirası bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 740,00 Türk Lirası'ndan yapmıştı.
YARIM ALTIN FİYATI
Önceki kapanışını bin 370,00 TL'den yapan ve bin 366,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 387,00 Türk lirası.
ZİYNET ALTINI FİYATI
14 Mart Pazar 2 bin 683.28 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 734.19 Türk lirası seviyesinde görülüyor.
ATA ALTIN FİYATI
Son hareketliliği %1.17 olan Ata Altın 2 bin 813,00 Türk Lirası alış ve 2 bin 854,00 Türk lirası satış seviyelerinde alıcısını bekliyor.
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Gram fiyatı 229,74 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 277,46 Türk lirası bandında yer alıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Gramı 380,50 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 382,70 TL üzerinden değerlendiriliyor.
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