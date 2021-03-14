FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altın haftayı nasıl kapattı: 14 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın haftayı nasıl kapattı: 14 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 14.03.2021 09:19 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 14 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu günde ibre yine yeşili gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 419 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda? İşte 14 Mart altın fiyatları...

Altın haftayı nasıl kapattı: 14 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

8 Mart-14 Mart haftasına yukarı yönlü hareketlilikle başlayan altında yükseliş devam ediyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep olmuştu. Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, 1,715$ seviyesine yükselmiş fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları ise yükselmeye devam etmişti. Peki 14 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 14 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Buna göre önceki kapanışını 414,42 TL ile yapan gram altın fiyatları 419,25 Türk lirası alış ve 419,34 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 686 TL ile yapan çeyrek altın, 14 Mart Pazar günü 684 Türk lirası alış ve 695 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,26 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 419,35 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altının ons fiyatı ise bin 723,36 - bin 723,74 TL bandında hareket ediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 bin 725,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 775,00 Türk lirası bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 740,00 Türk Lirası'ndan yapmıştı.

YARIM ALTIN FİYATI

Önceki kapanışını bin 370,00 TL'den yapan ve bin 366,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 387,00 Türk lirası.

ZİYNET ALTINI FİYATI

14 Mart Pazar 2 bin 683.28 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 734.19 Türk lirası seviyesinde görülüyor.

ATA ALTIN FİYATI

Son hareketliliği %1.17 olan Ata Altın 2 bin 813,00 Türk Lirası alış ve 2 bin 854,00 Türk lirası satış seviyelerinde alıcısını bekliyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 229,74 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 277,46 Türk lirası bandında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 380,50 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 382,70 TL üzerinden değerlendiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Dolarda artış devam ediyorDolarda artış devam ediyor
Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Bitcoin 60 bin doları aştı
Bitcoin 60 bin doları aştı
Eşinin kartına el koyan kişi için mahkemeden emsal karar
Eşinin kartına el koyan kişi için mahkemeden emsal karar
Altında son fiyatlar
Altında son fiyatlar
Mahkeme zam kararını iptal etti! Eski fiyattan satılacak
Mahkeme zam kararını iptal etti! Eski fiyattan satılacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar oldu? 14 Mart dolar fiyatları
Dolar haftayı nasıl kapattı?
Dolar ne kadar oldu? 13 Mart dolar fiyatları
Dolarda artış devam ediyor
Altın fiyatlarında ibre yeşili gösterdi: 13 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte son fiyatlar
22 ayar gram bilezik ne kadar? 12 Mart 22 ayar bilezik fiyatları
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar fiyatları
Dolar düşüşe devam ediyor
Altın fiyatları düşüşte: 12 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın güne nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.