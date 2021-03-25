Altın yükselecek mi? Uzmanlardan, 'Altın ne zaman yükselecek?' sorusuna cevap

Altın fiyatları güne yeşil ibre ile yukarı yönlü bir başlangıç yaparken gram altın 442 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Vatandaş ise altın yükselecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki altın yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 25 Mart sabahı itibariyle yeşil ibreyi gösteren altın, 442 TL üzerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 441,79 Tl ile yapan gram altın, 442,19 TL alış ve 442,26 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 713,00 TL, altının ons fiyatı ise 1.734,37 TL değere sahip. Peki altındaki yükseliş devam edecek mi?

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin yükselmesinden endişe duyulmadığını söylemesine rağmen kazançlarını korudu. Gram altın ise dolar/TL’yi takip etti ve yatay bir seyir izliyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen ile beraber Senato Bankacılık Komitesi’ne sunum yapan Powell, ABD 10 yıllık Hazine tahviliyle ilgili sorulara ise faizlerdeki yükselişin daha parlak bir ekonomik görünümü yansıttığı ve endişeye gerek olmadığı yanıtını verdi.

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle beraber haftaya 470 TL seviyesinde başlayarak yıl başındaki seviyelere geri döndükten sonra kurdaki gevşemeyle birlikte 430 TL civarına kadar geri çekmişti. Dolar/TL’deki yatay seyri takip eden gram altın, 442 TL seviyelerinde bulunuyor. Twitter hesabından altın piyasası hakkında açıklama yapan İslam Memiş ise, altın fiyatlarıyla ilgili yorumda bulunmuştu. İslam Memiş, piyasanın durumunu anlatırken "Emeğiniz ile kumar oynamayın. Kapılmayın, kaptırmayın. Süreç, zenginleştiren süreç değil. Batıran bir süreç. Batmayın, kurtulamazsınız" sözlerini kullanmıştı.