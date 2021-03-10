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Altında belirsizlik sürüyor: 10 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 10.03.2021 07:33 | Son Güncelleme

8 Mart'ta yükselişe geçen altın fiyatları 10 Mart Çarşamba sabahına düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. 419 TL’yi aşan gram altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda? İşte 10 Mart altın fiyatları...

Yeni haftaya yükselişle başlayan altında hareketlilik devam ediyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.
Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam etmişti. Peki 10 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 10 Mart Çarşamba gününe hafif bir düşüşle başladı. Buna göre önceki kapanışını 420,23 TL ile yapan gram altın fiyatları 419,69 Türk lirası alış ve 419,79 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 697 TL ile yapan çeyrek altın, 10 Mart Çarşamba günü 684 Türk lirası alış ve 697 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

420,05 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 420,10 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altının ons fiyatı ise bin 712,50 - bin 712,87 TL bandında hareket ediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 bin 729,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 794,00 Türk lirası bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 796,00 Türk Lirası'ndan yapmıştı.

YARIM ALTIN FİYATI

Önceki kapanışını bin 398,00 TL'den yapan ve bin 368,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 396,00 Türk lirası.

ZİYNET ALTINI FİYATI

10 Mart Çarşamba 2 bin 687.96 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 735.09 Türk lirası seviyesinde görülüyor.

ATA ALTIN FİYATI

Güne %-0.03 hareketle başlayan Ata Altın 2 bin 808,00 Türk Lirası alış ve 2 bin 883,00 Türk lirası satış seviyelerinde alıcısını bekliyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 230,50 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 278,35 Türk lirası bandında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 379,97 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 408,66 TL üzerinden değerlendiriliyor.

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