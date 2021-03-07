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Altında yukarı yönlü hareket: 7 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 07.03.2021 09:07 | Son Güncelleme

Dün itibariyle yükselişe geçen altın fiyatları 7 Mart Pazar sabahına yükseliş trendiyle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. 411 TL’yi aşan gram altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda? İşte 7 Mart altın fiyatları...

Altında yukarı yönlü hareket: 7 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları sonrası altın fiyatı son 9 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1691 dolara inmişti. Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle hareket eden gram altının alış fiyatı 411 TL, satış fiyatı ise yine 411 TL bandında hareket ediyor. Çeyrek altın ise 670 TL alış ve 682 TL satış seviyesinde izliyor. Peki 7 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Mart Pazar günü piyasaların kapalı olduğu gün, Cuma günkü kapanışının üzerinden işlemlerini sürdürüyor. Buna göre serbest piyasada gram altın fiyatları 411 Türk lirası alış ve 411 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 684 TL ile yapan çeyrek altın, 7 Mart Pazar günü 670 Türk lirası alış ve 682 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

411,19 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 411,29 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altının ons fiyatı ise bin 698,02, bin 698,40 TL bandında hareket ediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 bin 669,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 748,00 Türk lirası bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 751,00 Türk Lirası'ndan yapmıştı.

YARIM ALTIN FİYATI

Önceki kapanışını bin 367,00 TL'den yapan ve bin 339,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 368,00 Türk lirası.

ZİYNET ALTINI FİYATI

7 Mart Pazar 2 bin 631.64 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 681.58 Türk lirası seviyesinde görülüyor.

ATA ALTIN FİYATI

Önceki kapanışını 2.748,87 TL seviyesinde yapan Ata Altın 2 bin 719,00 ve 2 bin 748,87 Türk lirası seviyesinde alıcısını bekliyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 225,35 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 272,37 Türk lirası bandında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 377,00 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 379,50 TL üzerinden değerlendiriliyor.

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