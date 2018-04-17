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Erken seçim açıklamasına piyasaların ilk tepkisi

DOVİZ HABERLERİ  | 17.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

Erken seçim'in gündeme gelmesiyle dolar hareketlendi. Dolar 4.12'yi aştı. Borsa yüzde 1'i aşan kayıpla 109 binin altını gördü.

Erken seçim açıklamasına piyasaların ilk tepkisi

Güne düşüşle başlayarak 4.0740 seviyelerine kadar inen dolar/TL, 'erken seçim'in yeniden gündeme gelmesiyle hareketlendi. Kur, 4.12 seviyesini aştı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 26 Ağustos 2018 pazar günü yapılması teklifinde bulundu.

Bahçeli'nin çağrısına hükümetten ilk yanıt da gecikmedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bahçeli'nin çağrısı yetkili organlarda değerlendirir" dedi.

Saat 11:33 itibariyle dolar/TL 4.1175 ve euro/TL 5.1070 seviyesinde yer aldı.

Borsada satışlar arttı

Yükselişle açılan ve 111.620 puana kadar çıkan borsada da satış tarafı ağırlık kazandı. BIST, yüzde 1'in üzerinde kayıpla 108.700 seviyelerine kadar çekildi.

Yurt içi piyasalarda bugün herhangi bir veri bulunmazken, dış piyasalarda veri akışı saat TSİ ile saat 12.00'da Almanya ZEW eğilim endeksi ile başlayacak. Bugün ABD'de yeni konut inşaatları, inşaat ruhsatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri izlenecek.

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