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Barış Pınarı Harekatı başladı! Dolar operasyon sonrası güne nasıl başladı? (10 Ekim dolar kuru)

DOVİZ HABERLERİ  | 10.10.2019 07:32 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör gruplarına yönelik operasyon dün akşam saatlerinde resmen başladı. Operasyon beklendiği için dolar/TL ilk etapta Barış Pınarı Harekatı sonrası önemli bir tepki göstermemişti. Dolar/TL 10 ekim sabahına 5.86 seviyesinde başladı.

Barış Pınarı Harekatı başladı! Dolar operasyon sonrası güne nasıl başladı? (10 Ekim dolar kuru)

Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki operasyona dün akşam saatlerinde başlarken, hafta başından bu yana jeopolitik risklerin baskısı altında olan dolar/TL, 5.85 seviyesini aşarak yaklaşık dört ayın en yüksek gün içi seviyesine gelmişti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL bugün saat 07:10 itibarıyla 5.8674- 5.8724 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Kur Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretti. Bankacılar bu bandın kırılması için yurtdışı piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyordu. Artan jeopolitik endişeler yükselişi tetikleyen sebep oldu.

Reuters'te yer alan habere göre bankacılar hafta başından bu yana kamu bankalarının dolar satışlarının gözlendiğini ve bu nedenle de dolar/TL’nin 5.85 seviyesini aşmakta zorlandığını belirtti. Ancak operasyonun sonuçları ve başta ABD ile ilişkilere etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.87 seviyesinin de üzerini gördü.

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BİR SONRAKİ SEVİYE 6 TL CİVARI

Rabobank stratejisti Piotr Matys, “Artan jeopolitik risk nedeniyle devlet bankalarının 5.85-5.84 bandında dolar sattığı belirtiliyor ancak bu bile kurun daha yüksek seviyelere gelmesini engelleyemedi. Bir sonraki izlenmesi gereken teknik seviye 6 civarı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye Suriye’ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çok abartılması durumunda NATO müttefiki Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmiş, sonrasında ise Türkiye’nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu söylemişti.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Gün sonu işlemlerinde;

  • dolar en düşük 5.8186 lira ve en yüksek 5.8692 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.3744 lira ve en yüksek 6.4486 lirayı gördükten sonra, 6.44 – 6.45 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.1126 lira ve en yüksek 7.1787 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem gördü.
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