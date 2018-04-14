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Başbakan Yıldırım: Gereken tedbirleri alıyoruz

DOVİZ HABERLERİ  | 14.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını bildirerek, "Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa alıyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım: Gereken tedbirleri alıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve muhaliflerinin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Vahşet devam ediyor. Sizin sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz? Ne kimyasal silahla ne normal bir silahla hiçbir insanın hayatına kast etmeyi inancımız da hukukumuz da kabul etmez. Ancak Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarı ile değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözemez" dedi.

"Bugün bir operasyon düzenlendi. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz" diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, "Ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir. Gereken adımları atmaktadır. Dün BM'de onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALINMAS GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Başbakan Yıldırım son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını bildirerek, "Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yıldırım şunları söyledi:
"Türkiye yoğun gerilim hattının tam ortasında yer alıyor. Bundan dolayı bölgesel ve küresel gelişmeler ekonmiye yönelik ülkelerin ekonomisine yönelik belirsizlikleri de birlikte getiriyor. Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek vizyon ortaya koyamayan ülke için proje üretemeyen muhalefetin adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Buradan ilan ediyorum şartlar ne olursa olsun içeride ve dışarada küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de nasıl destan yazdıysa 2018'de de kararlılıkla yoluna devam edecek. Döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin sınırlı olduğunu ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu hassasiyetle ele alıyor. Alınması gereken ne tedbir varsa bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz."

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Başbakan Binali Yıldırım döviz kuru
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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