Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, ''Aksiyon planımızı hazırladık. Yarın sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar.'' dedi.



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