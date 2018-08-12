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Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

DOVİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 23:00 | Son Güncelleme

Berat Albayrak, "Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi"açıklamasını yaptı.

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, ''Aksiyon planımızı hazırladık. Yarın sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar.'' dedi.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
akepe sağol be sayende battık
Yarın dolar 8!
sen ne iş yapıyorsun damat bostan korkuluğu musun?
hahahahahhahahaha
:))))))
bu adam her konuştuğunda dolar rekor tazeliyor.artık susup görevi bilen birine devretse çokk iyi olacak.
15 temmuzda başaramadıklarını dolar üzerinden gerçekleştirip ekonomiyi yıkmaya çalışıyorlar bu millet eski millet değil devlet de eski devlet değil trampet efendi...
hayat çok pahalı Sayın Bakan
Bu krizi yönetemiyoruz deyin.Erken seçim kararı alın dolar düşmezse namerdim.
yav he he damat göreceğiz yarın...
Tamam, biraz daha çıksın o zaman bozdurur dolarları olanlar. :)
Bunun saldırı olduğu bu bilmek için bakan olmaya gerek yok.küçük çocuğa da sorsak bunu oda söyler senin elle tutulur icraatin ne, onu görelim. Boş söylemleri geç.beleş bakan
ne olacak nereye kadar
Aldiginiz onlem. Banka hesaplarindan dolar bozdurulmama.. sizin yonetiminizde ancak boyle olurdu
keşke işimiz sağlam olsaydı.keşke tedbirimizi alsaydık.o zaman Allah ta --kulda bizi severdi
Bi sus be adam. Laf yapma iş yap.
günaydın Bakan bunun önlemini alın diye ülke bu hale gelmesin diye millet oy verdi sonuç ne
battık...
benim anladığım bir doğru var oda senin istifa etmen
İSTEDİKLERİ ŞEYLER HALK BANK MAHKEME KARARINI KABUL ETMEMİZ KIBRISTA RUMLARIN AKDENİZDEKİ ARAMLARINA KARIŞMAMAMIZ 15 TEMMUZDAKİ AMERİKAN AJANLARINI GERİ GÖNDERMEMİZİ BRUNSON VE ARKADŞARI S 400 ALMAMA FETÖNÜN AKLANMASI İRANA YAPTIRIM
Sus allahın cezası
Evet varsayalım senin dediğin gibi olsun.. Eeee sonra????
alkis ancak bu kadar batirila bilirdi ! allahini seversen sen o koltugu birak ve kayinbaban sussun ve ekonomiden anlayan bir adam getirsin o koltuga lutfeeeen
TEK SEBEBİ SİZ GİBİ İNSANLARIN BU ÜLKEDE OLMASI
şu saatten sonra isterse 1000 olsun soğan ekmek yeriz ama her inişin birde çıkışı vardır.
sebeni sizsiniz sayin bakan bieakin o koltugu lutfen daha kidemli bir makaminiz olacaktir elbet ama maliye bakanligini birakiniz lutfen
İktidar olarakta senin görevin yakınmak değil saldırıyı! önlemek,engelliyemiyorsan ne işin var orada?
Desene yarin dolar 8 i de asacak
ee anladık bir çözümün varmı? anladığımız kadarıyla kapasite yetmiyor çözüm bulamıyorsun
EEE Bİ YERİNİZ SIKIYORSA SİZDE SALDIRIN NEYLE BOŞ KASA BOŞ
Yeni maliye bakanı= eski enerji bakanı =damat = koltuk sevdalısı
Allah’ın dediği olur.
yapmissin iste twitere tc ile girilsin demen ekonominin kilit cozumu
Hoş geldin tüplü televizyon hacı murat devri olmasında.
Sy.Albayrak eskiden ekonomi kötü gidince Koç Holding Sabancı vs. bunlar iyi yada kötü doğruları yanlışları söyleyebiliyorlardı ya şimdi ne olduda hepten sustular? Acaba eleştiriye açık olmadığımızdan hem içerde hem dışarda tüm güveni yitirmiş olabilirmisiniz?
güççük enişte iş başında
Zor günler bitti artık daha zor günler geliyor
seni okutan hocanın mektebini......
müdahile edin o zaman
Çare üret. Onu herkes biliyor.
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