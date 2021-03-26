Borsa İstanbul açıklamasının ardından dolar/TL kurunda son durum!

Geçtiğimiz hafta dolar/TL kurunda başlayan ani değişimler piyasaları olumsuz etkilemişti. Hafta sonu yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmeler döviz piyasalarında hareketliliğe neden olurken, bu hareketlilikten sonra ise uzmanlar, bu dengesizliğin ilerleyen günlerde düzene gireceğini öngördüklerini açıkladı.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın görevi bırakması ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. 26 Mart itibariyle sabah saatlerinde güne 7,97 TL’den başlayan dolar/TL kuru yükselişe geçerek, Borsa İstanbul açıklamasının ardından saat 16:45'te 8 lira seviyesini gördü. Dolar/TL kuru günü 8 lira seviyesinin üstünde tamamladı.

Euro 9,4652 seviyesinde günü kapatırken, İngiliz Sterlini 11,0808 seviyesini gördü.



