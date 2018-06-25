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Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

DOVİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi seçimlerin ardından haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.256 puandan başladı.

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanmasının ardından piyasalarda seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla pozitif hava esiyor. Dolardaki düşüşün ardından borsa da beklendiği alımlarla başladı.

BIST-100, açılışını 3.403 puan ve yüzde 3.55 artışla 99.255 puandan gerçekleştirdi.

Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasının devam edebileceğini ve oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan cuma günü 95.852 puandan kapanan BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasaların özellikle ekonomi konusundaki söylemleri, para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajların takip edileceği önmeli görülüyor.

Analistler, "Erken seçimlerin açıklanmasının ardından yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden BIST’in kayıplarını bir kısım telafi etmesi beklenebilir, ancak önümüzdeki dönem için ekonomi yönetiminin atacağı adım ve reformlar ile küresel piyasalarda görülen gelişmelerin BIST’in performansında daha ön planda olacağı kanaatindeyiz" değerlendirmesini yapıyor.

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