Bu hafta da borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,60 kaybettirirken, avro yüzde 2,18, altın yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 106.946,90, en düşük ise 103.016,50 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60'lık azalışla 104.539,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68 artarak 163,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 yükselişle 1.094,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 264,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 268,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 2,18 değer kazanarak 4,6880 liraya, ABD doları da yüzde 1,29'luk artışla 3,9390 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

AA