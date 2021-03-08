Bugün dolar ne kadar? 8 Mart anlık dolar fiyatları | Yeni haftaya yükselişle başladı

Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın yazısıyla birlikte bir nebze olsun hızını kesen dolar/TL, dünya piyasalarına bağlı yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Kurdaki dalgalanmalar ise dolar fiyatlarını yukarı taşımaya yetti… BUGÜN DOLAR NE KADAR?



8 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde dolar 7.55 Türk lirası seviyesinde güne başladı. Kurdaki yukarı hareketin sebeplerinin başında ABD 10 yıllıklarının tekrardan 1.60'a dayanması ve petrol fiyatlarının 70 doları geçmesi olduğu belirtiliyor. Euro ise 8,98 Türk lirası civarında hareketlerini sürdürüyor... ABD 10 yıllık faizlerinin yükselmesiyle başladığı yükselişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yazısıyla bir nebze hız kesen dolar fiyatları, haftaya tekrardan yükselişle başladı. Euro ve 5 gelişmiş ülke para birimi karşısında doların değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 92 puanın üstünde hareket ederken, dolar da 8 Mart’ta 7.55 Türk lirası seviyesinde başlıyor. ABD 10 yıllık faizleri 1.58'e gelirken, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylandı fakat piyasalar haftaya petrol fiyatlarındaki sert yükselişle giriyor.

Geçen hafta OPEC+ toplantısının arkasından 60 doları geçen brent petrol, 8 Mart’aa 70 doların üstünde başladı. Brent petroldeki yükselişte küresel petrol talebinin hemen hemen yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline yapılan saldırı girişiminin de etkisi yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'nin cari açığını büyüttüğü gibi enflasyonda da baskı kuruyor. Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek izlemesi, ABD’deki teşvik paketini onaylanmasıyla gelen risk iştahını baskılarken, TL de yeni haftanın ilk işlemlerinde yatay bir görünüm sergiledi

Dolar, yeni haftaya Asya piyasasındaki sığ işlemlerde yatay seyirle başlamış oldu. Kurda yeni haftanın ilk işlemlerinde 7,54 Türk lirası seviyesinin üzeri test edilirken, geçtiğimiz hafta ABD tahvil getirilerindeki görülen yükselişin etkisiyle kur 7,58 Türk lirasının üzerini test ederek, Aralık 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Societe Generale analistleri tahvil getirilerinin gelişen piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren raporunda Türkiye'yi; Macaristan, Güney Afrika, Kolombiya ve Şili ile beraber bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında gösterdi.