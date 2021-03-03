Çeyrek altın güne kaçla başladı? 3 Mart 2021 altın fiyatları, Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dair geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrası uzmanlar altın fiyatlarının etkileneceğini söylemişti.
Uzmanların açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile artma ihtimali oldukça yüksek. "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusunu araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu gelmişti.
Heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekleyen ve düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı çeyrek altın alamayan vatandaş, soluğu gram altında aldı. Altın ne kadar oldu merak edenler için 3 Mart 2021 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?
Mart ayına 420,72 liradan başlayan altın fiyatları 3 Mart'ta da yükselişle başladı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 409.875 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.59 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 3 Mart 2021 Çarşamba gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 409.875 TL
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 409.449 TL
Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1734.68 ile başladı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı yine 666.22 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne hareketsizlikle başladı. Peki 3 Mart 2021 Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 666.22 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 650.83 TL
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2836 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 1.21 artışla başladı. 3 Mart 2021 Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2836 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2794 TL
Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, hareketlenmeye devam ediyor. Şu dakikalarda 1733.61 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetmişti.
YARIM ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 1340.29 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 1340.29 TL
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 1306.14 TL
22 AYAR BİLEZİK ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 373,50 TL
22 AYAR BİLEZİK SATIŞ FİYATI: 377,00 TL
22 AYAR BİLEZİK ALIŞ FİYATI: 374,00 TL
1 KİLO ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 55.463,00 TL
1 KİLO ALTIN SATIŞ FİYATI: 55.515,00 TL
1 KİLO ALTIN ALIŞ FİYATI: 55.505,00 TL
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak ettiği altın fiyatları için uzmanlar, bu dönemde altına yatırım yapılmasının riskli olduğunu, küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın aslında risk içerdiğini savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatlarının uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.
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