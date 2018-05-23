Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında Salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından yayınladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen TCMB'nin yaşam belirtisi göstermediğini belirtti.

Rapora göre, Commerzbank, TCMB'nin faiz artırmak için 7 Haziran'daki toplantıyı bekleme gibi bir seçeneğinin bile olmadığı görüşünde.

Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL 'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir.

Commerzbank analisti, Merkez'in faiz artışı için Haziran'ı beklemesinin, söz konusu seviyeyi (tahminen) 6.00'a çekebileceği yönünde görüş bildirdi.

Piyasa, TCMB'nin bağımsızlığını test ediyor ve kur, Merkez'in yaşam belirtisi göstermemesi durumunda yükselmeyi sürdürecek.