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Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

DOVİZ HABERLERİ  | 23.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

Commerzbank analisti Ghose, TCMB'nin faiz artırmak için Haziran'ı bekleme gibi bir seçeneğinin bile olmadığını belirtti. Analiste göre TCMB 7 Haziran'daki PPK toplantısına kadar adım atmazsa dolar 6 lirayı bulabilir.

Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında Salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından yayınladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen TCMB'nin yaşam belirtisi göstermediğini belirtti.

Rapora göre, Commerzbank, TCMB'nin faiz artırmak için 7 Haziran'daki toplantıyı bekleme gibi bir seçeneğinin bile olmadığı görüşünde.

Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL 'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir.

Commerzbank analisti, Merkez'in faiz artışı için Haziran'ı beklemesinin, söz konusu seviyeyi (tahminen) 6.00'a çekebileceği yönünde görüş bildirdi.

Piyasa, TCMB'nin bağımsızlığını test ediyor ve kur, Merkez'in yaşam belirtisi göstermemesi durumunda yükselmeyi sürdürecek.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Merkez Bankası uyan artık uyan memleket batıyor uyan artık!
hep bizi kıskanmaları bunlar yoksa türkiye uçuyor maşalah. akkoyunlar oy verir çünkü onlar tl ile yaşıyor. ekmek 5 lira olana kadar anlamazlar
10 lira olsun duz olsun kolay hesap yapariz.Zaten battik ulkece
Oha artık .Yabancı yatırımcılar zengin oluyo iyice . Kendi ülkerinde 1 dolara sakız bile alamıyorken güzel ülkemde karnı doyuyor 2 öğün . Ülkede herşeyi yabancı yatırımcıya satarsan ekonomiyi böyle yönlendirir işte . Satılmıyan ne kaldı yabancı yatırımcılara merak ediyorum. Köprü köprü diye övündüğümüz yap işlet devri mantığı ile çalışan hangi ülkeye gidiyor acaba geliri. Geçiş ücretleri bile dolar üzerinden hesaplanıyor .Övündüğümüz köprüler. Türkiyede 80 kusur il var adam ne yaptı dedilermi ilk köprüler cartlar curtlar .
10 tl olsa paradan 1 sıfır atsak dolar 1 tl olur ekonomi canlanır çözüm bu
DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİ YOJTURKİ VATANDAŞINA BU KADAR EZİYET YAPSIN. HİÇ KİMSEDE DEVLET ADAMI CİDDİYETİ YOK YAZIN BİR KENARA YIL SONU DOLAR 7:50 Yılbaşından yılbaşına tl develisyon %100 saygılar yola devam.
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