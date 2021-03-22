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Cuma günü gram altın ne kadardı? 19 Mart cuma altın fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 22.03.2021 09:20 | Son Güncelleme

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftaya 420 Türk Lirası bandında başlamıştı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan arttırması ile dolar/TL'deki düşüş gibi altın da keskin bir düşüş yaşamış ve gram altın 403 Türk lirasına kadar gerilemişti. 22 Mart gecesi döviz kurlarında ortaya çıkan yaklaşık %15 artış ile altın da bir anda yükselişe geçti ve yaklaşık %12 yükseldi. Bu durum, gram altının 450 Türk lirası seviyesini görmesine neden oldu.

Döviz kurları ve altının fiyatları 22 Mart 2021 gece yarısı belli oldu. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra Asya piyasalarının açılması ile dolar ve altın büyük bir yükseliş yaşadı.

24 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Mart 2021 gecesinde Asya piyasalarının açılması ile Euro ve Dolara paralel olarak gram altın da çok sert bir yükseliş yaşadı.
Cuma gününün gecesi 405 Türk Lirası olan gram altın, gece yaşanan yükseliş ile 477 Türk Lirası seviyelerini gördü. Bir gecede tam 62 Türk Lirası değer kazanan altın, günün ilerleyen saatlerinde düşmeye başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
22 Mart 2021 günü Gram Altın 450,64 Türk Lirasından alınırken 450,71 Türk Lirasından satılıyor. Altın, şu anki haliyle %11,33 değer kazanmış durumda.

CUMA GÜNÜ GRAM ALTIN NE KADARDI?

CUMA GÜNÜ GRAM ALTIN NE KADARDI?
Gram altın, cuma gününe büyük bir düşüş ile başlamıştı. Daha sonra dengelenen gram altın 19 Mart 2021 Cuma günü 407,2 Türk Lirasında dengelendi. Cuma günü gram altının alışı 407,10 Türk Lirası; satışı ise 407,3 Türk Lirası oldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Birçok analist, gram altındaki bu yükselişi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine bağlıyor. Son değişim ile Merkez Bankası, 20 ayda 4 farklı başkan ile yönetilmiş oluyor.
Asya'daki piyasaların açılması ile ilk kotasyonlarda dolar, TL üzerinde %16'lık bir yükseliş yaşadı. 21 Mart 2021 akşamı saat 21.30 sularında dolar 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi.

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan, serbest piyasaların mekanizmasında herhangi bir taviz vermenin kesinlikle söz konusu olmadığını, olamayacağını belirtti ve "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." dedi.

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ
Bakan Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklama ile makroekonomik istikrarın en büyük ön koşullarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğunu açıkladı.

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ
Eğer fiyat ve finansal istikrar yoksa kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin mümkün olmadığını belirten Lütfi Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

"PİYASALARIN İŞLEYİŞİ ÖNEMLİ"

"PİYASALARIN İŞLEYİŞİ ÖNEMLİ"
Bakan Elvan, açıklamalarında şu sözlere de yer verdi "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 22 Mart itibariyle 723 Türk Lirası seviyelerine geldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 762 Türk Lirası.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın ise 19 Mart itibariyle 1.332,00 Türk Lirasından alıcı buluyordu. Dün gece itibariyle büyük bir yükseliş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1.441,00 Türk Lirasına geldi. Satış fiyatı 1.521,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını da ani yükselişten etkilenen altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.880,00 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 3.033,00 Türk Lirası.
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