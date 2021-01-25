Dev bankadan 2021 dolar/TL tahmini! 2021'de dolar ne kadar olacak, düşecek mi?

TCMB'nın faiz kararının ardından dalgalı seyir izleyen dolar/TL fiyatları, ABD Hazine ve Maliye Bakanı eski Fed Başkanı Janet Louise Yellen'in açıklamaları ile hareketli günler geçirmeye devam ediyor. ABD'den beklenen teşvik paketleri açıklamaları işe dolar/TL nasıl bir seyir izleyecek araştıran yatırımcılar, 2021 dolar/TL tahminlerini araştırıyor. ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs dolar/TL tahminini güncelledi. Goldman Sachs açıklamasında - dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize ederek yatırımcıları heyecanlandırdı. Banka, 3 aylık Dolar/TL beklentisini 7,50’den 7’ye düşürdüğünü açıkladı. Goldman Sachs ayrıca 2021 yılının ilk 6 ay tahmini ile 12 aylık tahminini de düşürdü. Peki dolar düşecek mi yoksa yükselecek mi? Bankanın 2021 dolar/TL beklentisi nedir?

GOLDMAN SACHS'TAN ÇARPICI DOLAR/TL TAHMİNİ

Goldman Sachs Group Inc., yaptığım açıklamada dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka açıklamasında yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte “Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği” uyarısında bulundu.