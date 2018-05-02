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Doların ateşi yükseldi

DOVİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürme kararının ardından kur 4.16 seviyesini gördü.

Doların ateşi yükseldi

Dolar Türk Lirası karşısında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi sonrası 4.1235 seviyesine kadar çıktı. Kurda öğleden sonra yükseliş hızlandı. Dolar/TL 4,16 seviyesini gördü.

Döviz kurunda tarihi zirve 4,1940 ile 11 Nisan'da kaydedilmişti.

Euro/TL ise 4,99 civarında hareket ediyor.

Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu açıklamıştı.

Dolar/TL Türkiye piyasalarının bir günlük resmi tatili öncesi 30 Nisan'da 4.04'lü seviyelerin altını test etmiş ancak küresel piyasalara bağlı olarak dolardaki güçlü seyir ve S&P kararıyla tatil sonrası güne 4.10 civarında başlamıştı.

KÜRESEL PİYASADA DOLAR 4 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda dolar ABD ekonomisinin güçlü görünümü ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle dört ayın zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi dün 92.57'ye kadar yükselerek 10 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararında faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. ABD ekonomisinden gelen hızlanma işaretleri göz önüne alındığında gelecek ay faizlerde artış öngörülüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,0350 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildiren uzmanlar, 4,1250 ve 4,1550 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizim şunu anlamamız gerekiyor. Sürekli batı Türkiye'nin gelişmesini istemediği için teror orgütlerini besliyor diyoruz ama batı zaten sistemin kurucuları olduğu için ülkelerin gelişmişliğine direk etkide bulunabiliyor, terör örgütlerini desteklemeleri gerekmiyor. Zaten destekleseler, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık tazminat davası açma fırsatı doğar.
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