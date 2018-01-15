FİNANS

Dolar 3 yılın en düşük seviyesinde

15 Ocak 2018 11:35

Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde 3,75 civarında hareket ediyor.

Dolar 3 yılın en düşük seviyesinde

Doların küresel piyasalarda düşüşüne paralel içeride de dolar/TL'de düşüş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar yeni haftaya 3,75 civarında başladı.

Euro/TL ise 4,58 seviyesinde hareket ediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi, bugün 90.857'ye kadar gerileyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya hazırlandığı beklentisiyle değer kazanan euro, dolar karşısında Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 1,22 dolarda seyrediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL 3,7450 seviyesinin destek, 3,80'in ise direnç konumunda olacağını bildirdi.

 

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