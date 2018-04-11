Dolar fırladı, borsa sert düştü!

Faiz tarafında da yine yeni bir rekor yaşandı. Gösterge 2 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 14,60'a çıkarken, 10 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 13,43 oldu.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi vuracağı yönündeki açıklamaları, önce BİST ardından da kur ve faiz tarafında sert hareketleri beraberinde getirdi.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağını söylemişti.

Trump tweet'te "Rusya Suriye'ye atılan tüm füzeleri vuracağını söyledi. Rusya hazır ol, çünkü güzel, yeni ve "akıllı" füzeler geliyor. Halkını öldüren ve bundan haz duyan Gazla Öldüren Hayvan'la ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.

Son olarak ABD ve Rusya Suriye hakkında birbirlerinin hazırladığı BM Güvenlik Konseyi karar tasarılarını engelleyerek, BM seviyesinde çözümsüzlük sinyali verirken, Avrupa hava kontrol kurumu hava yollarına Suriye'ye gelecek 72 saatte yapılabilecek bir hava saldırısı nedeniyle uyarıda bulundu.

ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad yanlısı güçlerin muhalif bir kente yaptığı ve kimyasal silah kullanıldığından şüphelenilen saldırıya askeri karşılık seçeneklerini değerlendiriyorlar.

Günün ikinci yarısına bu seviyede sakin başlayan endeks, Trump'ın mesajı sonrasında gelen satışlarla yüzde 3'ü aşan kayıpla 106.624 seviyesine kadar indi.

Döviz piyasalarının yanı sıra Borsa İstanbul da sert bir satış baskısı altında kaldı. Güne dünkü satıcılı seyrin devamı olarak yüzde 0,38 azalışla 110.294 puandan başlayan BİST 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,38 artışla 111.132 puandan girdi.

İş Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Türk Lirasındaki kayıplarla başlayan, devlet iç borçlanma senetlerini vuran dalga sonunda Borsa İstanbul’u da etkisi altına aldı... ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı bir açılış görebiliriz. Ancak tepki alışlarının kalıcılığı konusunda şüphelerimiz var" denildi.

Suriye'nin tekrar uluslararası toplumun gündeminin tepesine yerleşmesinin yanı sıra yurtiçi riskler TL ve TL cinsi varlıkların negatif ayrışmasına neden oluyor.

TL dün benzer para birimlerinden negatif ayrıştıran 1.7'yi bulan değer kaybının ardından bugüne değer kaybıyla başladı.