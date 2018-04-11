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Dolar fırladı, borsa sert düştü!

DOVİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet'le "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında dolar bir anda 4,20'ye; borsada kayıp yüzde 4'e yaklaştı.

Dolar fırladı, borsa sert düştü!

ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet'le "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi.

Trump tweet'te "Rusya Suriye'ye atılan tüm füzeleri vuracağını söyledi. Rusya hazır ol, çünkü güzel, yeni ve "akıllı" füzeler geliyor. Halkını öldüren ve bundan haz duyan Gazla Öldüren Hayvan'la ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi vuracağı yönündeki açıklamaları, önce BİST ardından da kur ve faiz tarafında sert hareketleri beraberinde getirdi.

Dolar/TL'de 4,1938 seviyeleri test edilirken, euro/TL'de ise 5,1940 seviyeleri görüldü.

Faiz tarafında da yine yeni bir rekor yaşandı. Gösterge 2 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 14,60'a çıkarken, 10 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 13,43 oldu.

Döviz sepeti 4,6954'ü gördü.

Dolar endeksi ise 89,20 seviyesine gevşedi.

Döviz piyasalarının yanı sıra Borsa İstanbul da sert bir satış baskısı altında kaldı. Güne dünkü satıcılı seyrin devamı olarak yüzde 0,38 azalışla 110.294 puandan başlayan BİST 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,38 artışla 111.132 puandan girdi.

Günün ikinci yarısına bu seviyede sakin başlayan endeks, Trump'ın mesajı sonrasında gelen satışlarla yüzde 3'ü aşan kayıpla 106.624 seviyesine kadar indi.

Küresel borsalarda da yüzde 1 civarında düşüş görülüyor.

ASKERİ MÜDAHALE MASADA

ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad yanlısı güçlerin muhalif bir kente yaptığı ve kimyasal silah kullanıldığından şüphelenilen saldırıya askeri karşılık seçeneklerini değerlendiriyorlar.

Son olarak ABD ve Rusya Suriye hakkında birbirlerinin hazırladığı BM Güvenlik Konseyi karar tasarılarını engelleyerek, BM seviyesinde çözümsüzlük sinyali verirken, Avrupa hava kontrol kurumu hava yollarına Suriye'ye gelecek 72 saatte yapılabilecek bir hava saldırısı nedeniyle uyarıda bulundu.

İş Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Türk Lirasındaki kayıplarla başlayan, devlet iç borçlanma senetlerini vuran dalga sonunda Borsa İstanbul’u da etkisi altına aldı... ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı bir açılış görebiliriz. Ancak tepki alışlarının kalıcılığı konusunda şüphelerimiz var" denildi.

Suriye'nin tekrar uluslararası toplumun gündeminin tepesine yerleşmesinin yanı sıra yurtiçi riskler TL ve TL cinsi varlıkların negatif ayrışmasına neden oluyor.

TL dün benzer para birimlerinden negatif ayrıştıran 1.7'yi bulan değer kaybının ardından bugüne değer kaybıyla başladı.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
dolar yukseldi demeyın . türk lirasının dunyada ki deger kaybınını diyin.
Tanju nerede Tanju? Biraz dolar satsın, millete de ön ayak olsun. Miili ve yerlileri görelim.
Adamlar savaşa girsede girmesede paraları değer kazanıyor biz ne yapsak kaybediyoruz demek ki büyüme rakamı hikaye güçlü ekonomi her durumda güçlü olanmış geçmiş olsun Türkiye ekonomik açıdan işimiz zor atalarımız doğru demiş laf ile ekmek teknesi yürümüyormuş
ÇEKİRDEKLERİMİZİ PATLAMIŞ MISIRLARIMIZI VE FUSE TEA MANGO’muzu ALDIK ŞÖLENİ BEKLİYORUUUUZ İLK YARI AMERIKA İKİNCİ YARI RUSYA DİYORUM KARŞILIKLI GOL VAAAAAR hahahahahahah?????? ?'? ?'? ?%?
yeyin birbirinizi soysuzlar
Olaylar durulsa bile, beş beş çıkan dolar bir bir iner,,,ondan sonra gelsin zamlar
tramp barış dese bile dolar yüsekselir masal anlatmayın.
İyi bayramlar Türkiye
Esada AB PAPA bilumum haçlılar israil birde BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeliler düşman acaba neden???
bu şeytanların amacı belli... 3.dünya savaşı çıkarmak... amaç petrol ve toprak koparmak.. bırakın suriyeyi esed e..çekilin devreden ne rusya ne abd hiç birine destek olmayın.. eyy reisi cumhur halkına sahip çık sonuçsuz bir savaşın içine sokma.. desteklerini çek ve geri dur... türk milleti için aksini yaparsan bu seninde felaketin olur.. türkiye bu oyunlara gelmeyin hırsada kapılmayın.. bizim kaçacak komşumuzda yok herkes bize düşman..
şaşırdıkmı tabiki hayır
Trump twit atıyor $ uçuyor peki sözde çok sağlam ülke olan türkiye neden 2 farklı ülke atışmasında dahada değer kaybediyor ? nedeni açık değilmi 3. dünya ülkesi olduğumuz için
dolar yükweldi emekli aç akp feto borsası var onlar rahat
Bize ne dolardan.. onu ABD düşünsün ! oyle degil mi AK troll arkadaşlar bir şeyler söylesinize..
başka ülke savaş yapıyor olan bizim ülkeye oluyor dolar uctu 4.20 ile kapanır
Eyyy amerikiaaa asabimi bozmayin huloggggg ekonomi yuzde bilmem kac buyudu he he oyle
Gelecek ay zam üstüne zam yeriz artik Allah garibanı fakiri gözetsin inşallah
Tüm para birimleri TL karşısında değer kazandı bugün. Norveç in ne alakası var savaşla. Türkiye çok kötüye gidiyor.
katil darbeci vatan haini feto ve yandaşları umarım eserinizden memnunsunuz...
Bırakın bu oyunları, dönün kendi çöplüğünüze
ortalık karışacak vaziyet alın umarım bu savaşta sadece amerika ve rusyaya birşey olur masum amerikalıya ve masum rusada birşey olmasın
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN İKİ İKİ HOROZU DÜNYA KABADAYILIĞINA SOYUNACAKLARINA..HALKI GERÇEKTEN DÜŞÜNÜYORLARSA BM DEN KARARI ÇIKARIP SURİYEYEDESTEK OLMALARI GEREK
EE küresel döviz kasırgası vurdu tabi borsayı.. Borsadakiler şimdi ellerinde pas yerleri temizliyorlardır... Yabancı yatırımcı tabir ettiğimiz Suudiler'da bizden yavaş yavaş vaz geçmeye başlatılmışlardır onlar komple ABD ve AB'ye sarıplıp yolun buldular Fransa ile anlaşmış vs vs.. Çin'de dev bir tane opera binası inşasına anlaşmışlar....Katar'a da güveniyorsak, Suudiler'de ada haline getip en sonunda sularda yok edercekler her halde... Hayırlısı gayri..
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