Dolar 4 lira seviyesinden geriledi

Türk Lirası, beklentiyi aşan ABD büyümesi sonrası dolar endeksinde görülen hafif yukarı yönlü hareketin de etkisiyle, dolar karşısında tarihi dip seviyelerinde yer alıyor.

Dün ABD 4. çeyrek büyümesi yüzde 2,9 ile beklentiler üzerinde geldi. Bu gelişme sonrası dolar endeksi 89,80'e çıktı ve bir haftanın en yüksek seviyesine geldi. İçeride ise 12,82 civarında seyreden 10 yıllık tahvil faizi TL'yi baskı altında bırakıyor.

Tarihi zirvesini cuma günü Asya seansında 4,0368 ile gören dolar/TL bugün 2017 büyüme rakamlarının ardından 3,9605 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL 4.89'un üzerinde işlem görüyor.

Türkiye ekonomisinin 2017 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.

Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.