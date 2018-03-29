FİNANS

Dolar 4 lira seviyesini koruyor

29 Mart 2018 11:37

Dolar/TL'de 4.00 üzerindeki seyir sürüyor, Euro/TL ise 4,94'ün üzerinde işlem görüyor.

Dolar 4 lira seviyesini koruyor
Teknoloji ve bilişim sektöründeki şirketlerin daha sıkı denetleneceği endişeleri ve ABD'de dün açıklanan beklentilerin üzerinde GSYH verisi ardından 4.01 seviyesini aşan dolar/TL, bu sabah 4 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.
 
Türk Lirası, beklentiyi aşan ABD büyümesi sonrası dolar endeksinde görülen hafif yukarı yönlü hareketin de etkisiyle, dolar karşısında tarihi dip seviyelerinde yer alıyor.
 
Dün ABD 4. çeyrek büyümesi yüzde 2,9 ile beklentiler üzerinde geldi. Bu gelişme sonrası dolar endeksi 89,80'e çıktı ve bir haftanın en yüksek seviyesine geldi. İçeride ise 12,82 civarında seyreden 10 yıllık tahvil faizi TL'yi baskı altında bırakıyor.
 
 
Tarihi zirvesini cuma günü Asya seansında 4,0368 ile gören dolar/TL bu sabah 2017 büyüme rakamlarının ardından 4,0110 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL 4.94'ün üzerinde işlem görüyor.
 
Türkiye ekonomisinin 2017 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.
 
Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
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