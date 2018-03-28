FİNANS

Dolar 4 lirayı aştı

28 Mart 2018 10:38

Dolar 4 seviyesine yükseldi, euro 4,95'in üzerinde işlem görüyor.

Dolar 4 lirayı aştı

Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.

Cuma günü Asya seansında 4.0368'e kadar çıkarak rekor kıran dolar kuru bugün saat 10:30'da 4.0012'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.9600'dan işlem görüyor.


Dolar endeksi 88,70 seviyelerinden bir miktar toparlanmış ve 89,15'lere gelmiş olsa da zayıf kalmayı sürdürüyor. İçeride 10 yıllık tahvil faizi hafif gerileme ile 12,77'de.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0,38 düşüşle 115.758 puanda.

TL'de bir değersizleşme eğilimi söz konusu olduğunu vurgulayan analistler, TL'deki değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentilerinin faizlerde yükselişe neden olduğu, bunun da TL'ye baskı yarattığını belirtiyor.

Yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede TL'de kırılganlığın sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Yurt içi piyasalarda bugün TL'nin seyrini etkileyecek önemli bir veri bulunmazken, dışarıda ABD 4. çeyrek büyüme (15:30) rakamları takip edilecek. ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

 

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Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 68 Oy
    10 tlye kadar yolu var 1 sıfır attıkmı gene 1tl hayırlı işler
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  • 55 Oy
    5 lirayı da görecek inşallah, ABD ye kafa tutan önce döviz stoklamalı sonra atar gider yapmalı, bak mesela Çin'e, adamın elinde 2 trilyon dolar stok var, ticaret savaşında başabaş güreşebiliyor, senin neyin var lan, topu topu 28 milyar dolar net rezervinle ancak böyle bakarsın.
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  • 33 Oy
    paramız her gün değer kaybederken bu memleketin maliye bakanı ekonomi bakanı merkez bankası başkanı acaba ne işlerle uğraşıyorlar neden gerekeni yapmıyorlar onbinlerce lira maaşları neden alıyorlar triplex lojmanlarda neden keyif çatıyorlar zırhlı makam araçlarıyla nasıl dolaşıyorlar işte herşey ortada paramızın değerini koruyamıyorlar görevlerini yapamıyorlar o halde o koltukları bıraksınlar yerlerine ehil kişiler gelsin eeyyy başbakan doları kafaya takmayın iner de çıkar da bekleyin diyorsun fakat inmesini beklemeden anında benzine deve dişi gibi zamları yapıyorsun dolar iniyor zam kalıyor
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  • 31 Oy
    euro 5 dolar 4 benzin 6. altın 174lira. istikrar sürüyor. resmen ekonomik kriz var ülke yangın yeri ama ekonomi bakanı TL DEĞER kaybetmiyor DOLAR değerleniyor diyor. Ekonomik kriz var Ülke çok kötü yönetiliyor diyenler kötü oluyor. vah ki canım ülkem vah.
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  • 25 Oy
    Sadece dolar euro değil. Mesela 2010'dan beri Türk lirası, Gürcistan parasına karşı tam yarı yarıya değer kaybetti. Burda herşeyden çakan Palermolu bir vatandaş var, izah etse de anlasak.
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  • 26 Oy
    5 olacak
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  • 22 Oy
    develasyon kapıda
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  • 20 Oy
    neler oluyor böyle yahu millet delirmek üzere... paramız mahvoldu...tl nin değeri yerlerde.. siz ne halt ediyorsunuzda bu rezil tablolar ortalıkta.. kaç kişinin canı yanıyor döviz borcu olup.. ne zamanbu rezillik bitecek????
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  • 17 Oy
    devlet yükselişe dur denemeli piyasaya müdahale etmeli bir çeyrek altin 262 liradan 283 lira olurmu birden anormallik bu merkez bankası müdahale etmeli .doviz altın birden bire yukselmemeli
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  • 8 Oy
    3,99
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  • 42 Oy
    bakın 1tl=1tl asıl önemli olan bu. bunlar ameriga oyunları kanmayın.
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  • 57 Oy
    Ekonomiyi etkilemezzzz, örn. benzine, mazota zam gelmezzzzz.....
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  • 84 Oy
    burası türkiye bize ne dolardan ne dolarımız var ne de dolarla alışverişimiz isterse 10 tl olsun yasaklayın yabancı parayı ülkemizde olsun bitsin yeter artık bu dışa bağımlılık kendimiz ekelim kendimiz yiyelim
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