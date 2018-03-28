Dolar 4 lirayı aştı

Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.



Cuma günü Asya seansında 4.0368'e kadar çıkarak rekor kıran dolar kuru bugün saat 10:30'da 4.0012'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.9600'dan işlem görüyor.



Dolar endeksi 88,70 seviyelerinden bir miktar toparlanmış ve 89,15'lere gelmiş olsa da zayıf kalmayı sürdürüyor. İçeride 10 yıllık tahvil faizi hafif gerileme ile 12,77'de.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0,38 düşüşle 115.758 puanda.



TL'de bir değersizleşme eğilimi söz konusu olduğunu vurgulayan analistler, TL'deki değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentilerinin faizlerde yükselişe neden olduğu, bunun da TL'ye baskı yarattığını belirtiyor.

Yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede TL'de kırılganlığın sürmesinin beklendiğini ifade etti.



Yurt içi piyasalarda bugün TL'nin seyrini etkileyecek önemli bir veri bulunmazken, dışarıda ABD 4. çeyrek büyüme (15:30) rakamları takip edilecek. ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor.