Dolar 4 TL'yi aştı Euro 5 TL'ye dayandı

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesi ardından Japon yatırımcıların pozisyonlarını bozmasıyla dolar/TL de gece saatlerinde 4'ü aşarak rekor seviyeyi gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dün 3.90 seviyesinin altını test eden dolar/TL, bu seviyelerde kalıcı olamayarak öğleden sonra 3.93 seviyesini aşmıştı.

ABD'nin gümrük vergisi kararı ardından ise risk iştahında bozulma ve güvenli varlıklara talebin artması gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert değer kayıplarına neden olurken, dolar/TL de 4.0375'e kadar sert yükseliş kaydetti.

Dolar/TL, bu sabah ise saat 09:02 itibariyle 3.9680/3.9700 seviyesinden işlem gördü.

"Japonlar, kısa pozisyonları kapatmaya hücum etti"

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, TL'nin en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu söyleyerek, "Asya saatlerinde olduğundan dolayı Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Yani, bir süre önce esprili bir şekilde adlandırılan 'Japon ev hanımlarının' pozisyonlarına yönelik bir atak ile karşı karşıya olabiliriz. Japon borsalarındaki sert düşüş nedeniyle risk iştahındaki azalma da bu görüşümüzü teyit ediyor" dedi.

Keresteci, "Benzer bir hareket hatırlanacağı üzere geçen yıl ABD ile vize krizi anında yaşanmıştı. Böyle durumlarda kur geri gelse bile daha sonra muhakkak o seviyeleri görüyor. Bu da bize 4.04 seviyesinin yakın gelecekte gün içerisinde de görülebileceğini söylüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık muhtırasını dün imzaladı. Muhtıraya göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

Küresel hisse senedi ve para piyasaları kararın ardından ticaret savaşı söylentileriyle geriledi.

Yen artan küresel ticaret gerilimlere ilişkin endişelerin yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırmasıyla dolar karşısında 16 ayın zirvesini görürken, lira tarihi dip seviyeyi gördü.

Yen, lira gibi yen karşısında yüksek getirili para birimlerinde uzun pozisyon alan Japon bireysel yatırımcıların pozisyonlarını gevşetmeden bahsettiği bir ortamda genel olarak yükseldi.

Dün saat 1700'de 4.3868/4.3887 seviyesinde olan sepet bazında TL de kararın ardından 4.5037 ile tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.4309/4.4335 seviyesinde.

Dün 4.8429/4.8452 seviyesinde olan euro/TL, 4.9694 ile tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.8935/4.8999 seviyesinde bulunuyor.

Borsa yüzde 1 kayıpla açıldı

Borsa İstanbul ise açılışını 1.195 puan ve yüzde 1.02 değer kaybıyla 115.914 puandan gerçekleştirdi. BIST 100, günün ilk işlemlerinde 115.500'ün üzerinde tutunma çabasında. Piyasanın seyrinde benzer küresel piyasaların etkili olacağı düşünülürken, BIST-100’ün bugün 115-119 bin bandında işlem görmesi bekleniyor.