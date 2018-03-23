FİNANS

Dolar 4 TL'yi aştı Euro 5 TL'ye dayandı

23 Mart 2018 09:00

Dolar/TL gece tarihi rekor olan 4.0375'i gördükten sonra bu sabah gevşeyerek 3.9673 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL 5 liraya dayandı.

Dolar 4 TL'yi aştı Euro 5 TL'ye dayandı

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesi ardından Japon yatırımcıların pozisyonlarını bozmasıyla dolar/TL de gece saatlerinde 4'ü aşarak rekor seviyeyi gördü.

 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dün 3.90 seviyesinin altını test eden dolar/TL, bu seviyelerde kalıcı olamayarak öğleden sonra 3.93 seviyesini aşmıştı.

 

ABD'nin gümrük vergisi kararı ardından ise risk iştahında bozulma ve güvenli varlıklara talebin artması gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert değer kayıplarına neden olurken, dolar/TL de 4.0375'e kadar sert yükseliş kaydetti.

 

Dolar/TL, bu sabah ise saat 09:02 itibariyle 3.9680/3.9700 seviyesinden işlem gördü.

 

"Japonlar, kısa pozisyonları kapatmaya hücum etti"

 

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, TL'nin en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu söyleyerek, "Asya saatlerinde olduğundan dolayı Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Yani, bir süre önce esprili bir şekilde adlandırılan 'Japon ev hanımlarının' pozisyonlarına yönelik bir atak ile karşı karşıya olabiliriz. Japon borsalarındaki sert düşüş nedeniyle risk iştahındaki azalma da bu görüşümüzü teyit ediyor" dedi.

 

Keresteci, "Benzer bir hareket hatırlanacağı üzere geçen yıl ABD ile vize krizi anında yaşanmıştı. Böyle durumlarda kur geri gelse bile daha sonra muhakkak o seviyeleri görüyor. Bu da bize 4.04 seviyesinin yakın gelecekte gün içerisinde de görülebileceğini söylüyor" dedi.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık muhtırasını dün imzaladı. Muhtıraya göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

 

Küresel hisse senedi ve para piyasaları kararın ardından ticaret savaşı söylentileriyle geriledi.

 

Yen artan küresel ticaret gerilimlere ilişkin endişelerin yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırmasıyla dolar karşısında 16 ayın zirvesini görürken, lira tarihi dip seviyeyi gördü.

 

Yen, lira gibi yen karşısında yüksek getirili para birimlerinde uzun pozisyon alan Japon bireysel yatırımcıların pozisyonlarını gevşetmeden bahsettiği bir ortamda genel olarak yükseldi.

 

Dün saat 1700'de 4.3868/4.3887 seviyesinde olan sepet bazında TL de kararın ardından 4.5037 ile tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.4309/4.4335 seviyesinde.

 

Dün 4.8429/4.8452 seviyesinde olan euro/TL, 4.9694 ile tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.8935/4.8999 seviyesinde bulunuyor.

 

Borsa yüzde 1 kayıpla açıldı

 

Borsa İstanbul ise açılışını 1.195 puan ve yüzde 1.02 değer kaybıyla 115.914 puandan gerçekleştirdi. BIST 100, günün ilk işlemlerinde 115.500'ün üzerinde tutunma çabasında. Piyasanın seyrinde benzer küresel piyasaların etkili olacağı düşünülürken, BIST-100’ün bugün 115-119 bin bandında işlem görmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

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Okuyucu Yorumları85 yorum
  • 9 Oy
    4 te olur 5 te olur uyuyun koyunlar uyuyun ha bire müjde verip açılış yaparak milleti kandıranlar ekonomiyi iyı gibi gösterip milleti uyutanlar çıksın bi adam gibi insan gibi ekonomiyle işsizlikle uğraşsınlar varsa yoksa ya feto ya afrin 24 saat bunlarla milleti uyutup kandırıp sonra kandırıldık -diyip bi kenarda oturuyolar
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  • 11 Oy
    TÜRKİYE BİTİYOR. YÖNETENLER İÇİN BİR ALKIŞ LÜTFEN !
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  • 11 Oy
    DOLAR ARTIŞI ÇOK İYİ ARTIK İMF YE BORÇ VEREBİLİRİZ PARAMIZ DEĞERLEMMİŞ GÖRÜYORSUNUZ KOYUNLAR.
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  • 10 Oy
    Hdi hayıtlı olsun sonunda dolarda rabia'yı gördük, ama olsun Avrupa bizi kıskanıyor,hasetinden çatlıyor. " Ver mehteri ver"
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  • 10 Oy
    VAY HÜLOĞLAR VAY.DÜNYA SENİN NERENİ KISKANACAK.ÜLKENİN İÇİNE ETTİLER BIRAKATILAR.YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE.
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  • 8 Oy
    Dolar lobisi faiz lobisi eyyy. Bizi yıkayamazsınız...
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  • 9 Oy
    Ülke battı
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  • 9 Oy
    fetöcü tayyip varken daha her gün olay her gün kaos 7 tl bulur eylüle kadar
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  • 6 Oy
    burdan devlet büyüklerine soruyorum ne olcak bu halimiz milletin parası deger kazanıyo bizim devlet büyüklerimiz. birbirine anca bagırsın çagırsın. birbirimizi birbirimize düşürsün sen necisin ben bu partiyi tutuyom öteki bende öteki partiyi tutuyom hopbaaa sorunumuz bu olmuş vay halimize
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  • 6 Oy
    Bize müstehak ve bunlar daha iyi günlerimiz... Allah sonumuzu hayretsin...
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  • 8 Oy
    Hölooooooooo
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  • 8 Oy
    EYYYY AMERİKAAA SENN KİMSİN YAAAA diye başlar bugün veya yarın. AL SANA EEEEYY TÜRK LİRASI... MEMLEKETİ NE HALE GETİRDİNİZ BE
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  • 7 Oy
    nereye gidiyor bu ülke
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  • 5 Oy
    Eskiden mb anında müdahale ederdi şimdi müdahale edecek güçleri de yok. Kafasına göre takılıyor kur.
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  • 5 Oy
    Ne olmuş yani bizde dolar almayız isterse 15 tl olsun ?????? ?'? ?1g?[YH???[H0?1g???[??^ZZ?\?0??,Z?\
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  • 5 Oy
    Evet 2002 önce şöyleydi böyleydi diyen koyunlar buyursunlar 15 yılda dolar 3 katladı. Euro zaten para birimi değil gibi kimse onun lafını yapmıyor.
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  • 5 Oy
    uretmeyip samani bile ithal edersek olacagi bu sonra butun herseye zam geliyo
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  • 5 Oy
    Eskiden 5-10 yılda bir devülasyon olur, iktidarlar giderdi...Şimdi nerede ise her yıl paramız devüle oluyor, oluyorda iktidar aynı şekilde devam ediyor.15 Yılda, eğer iktidar başarılı olmuş olsa idi, dolar 4 tl olmazdı.Eğer iktidar başarılı olmuş olsaydı benzin 6 tl olmazdı.Eğer iktidar başarılı olmuş olsaydı; dış borç 135 milyar dolardan 455 milyar dolara çıkmazdı.Yani başarılı olmanın bedelleri ve karşılığı böyle olmazdı.Kısacası YOL YAPTI YOL mantığı ile ekonomi idare edilmiyor.ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN.
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  • 5 Oy
    Öylesine süperdikki çin min pozisyon bozdu diye dolar 4 lira oldu.Ulan 1 yılda 5 kere develüasyon oldu be bir kişide çıkıp tek kelime etmedi.Herşey müstehak 10 lira olmazsa adidir bu dolar ..
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  • 5 Oy
    BİR DOLAR 4 TL DEN BÜYÜKTÜR 1 EVRO 5 TL DEN BÜYÜKTÜR AKP YENİ SLOGANI VER MEHTERİ UNUTMADAN
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  • 6 Oy
    Yetmez ama Evet!
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  • 6 Oy
    herhalde tarihte ilk kez olacak. ne zaman olumlu yönde ilerledi ki ekonomi. git gide çöküyoruz.
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  • 6 Oy
    bişşi olmaz 4 lira ne ki en az 24 lira olmalı
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  • 6 Oy
    Ver mehteri...
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  • 6 Oy
    olsun bizim allahımız var dolar daha 6 lira olacak
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  • 6 Oy
    güçlü türkiye
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  • 4 Oy
    Yağdır gelsin BABA.. Satılan dolarları havuzunda biriktiren AKP liler şimdi bir Şampanya patlatmıştır. Belkide çok önceden o Şampanyalar patlamıştır kim bilir.
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  • 4 Oy
    napıcaz boyle nereye gıdıyoruz allah yardımcımız olsun durum ıyı degıll...
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  • 4 Oy
    bunlar daha iyi günlerimiz. üretim yok, ekonomik bir planlama yok, sokaklar işsiz dolu, insanlar bunalımda, ortadoğudan gelecek turistler dışında bir beklentimiz yok, kiralar 1000 liradan ucuza yok maaşlar 1600 lira. çiftçi hayvancı ölmüş vaziyette. okullarda bebelere hergün taciz tecavüz haberleri. eğitim desen deli işi. savaş kahramanlıklarıyla şişirilmiş uyutulmuş bir toplum. a haber izlersen ülke dünyanın en müferreh ülkesi.
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  • 4 Oy
    Türkiye'nin ekonomisi bitmiştir. Yönetenler için bir alkış lütfen !
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  • 4 Oy
    Eee hani dolar bozduruyorduk ne oldu o iş? Yoksa reklammıydı onlar :)
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  • 4 Oy
    15 yıllık süper yönetimin sonucu...
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  • 4 Oy
    herseyi ithal edersek olacagi bu samanla et bile ithal daha ne kaldi ki
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  • 4 Oy
    ülke güllük gülistanlık dolar 10 lira olsa ne olur garibanda memurda zaten dolar yok onlar dolar farkından gelen zamları duşunsun yaşasın adaletttttttttt
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  • 4 Oy
    HAYALDİ GERÇEK OLDU VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN
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  • 4 Oy
    Ver Mehteri .
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  • 5 Oy
    Bu yıl doların yılı olacak yazın bir kenara 4.60
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  • 3 Oy
    Büyüme mükemmel dolar çıksa ne olur.30 tlelik mazot alıyom yetiyor hayat çok ucuz ..
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  • 3 Oy
    dolar kullanan dusunsun arabasi olan benzini dusunsun ekmek yiyen ekmeye zammi dusunsun su kullanan su zammini dusunsun elektrik kullanan elektirik zammini kullansin benim icin hava hos akpyede oy atmiyorum bu zamlar banada koymaz ensemiz kalin
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  • 31 Oy
    Dünyaya kabus gibi çöktün Trumppp
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