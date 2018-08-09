Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

İş Yatırım’ın “Bugün aslında dündü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

İngiliz sterlini en düşük 6.7986 lirayı görüp tarihinde ilk defa 7 TL seviyesini aşarak 7.13 seviyelerini gördü.

Türkiye piyasaları kapandıktan sonra, gün içinde en düşük 5.2747 seviyesini gören dolar, 5.56 lirayı gördü. Euro ise en düşük 6.1317 lirayı gördükten sonra 6.44 seviyesine çıktı.

Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Orta Vadeli Plan öncesinde BIST 100 Endeksi güne, günlük yüzde 1.35 düşüşle 95 bin 662 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 0.22 yükselişle 97 bin 185 puandan kapandı.

“ABD – Türkiye görüşmelerinden somut bir gelişme çıkmaması üzerine, Türk lirası güne yüzde 2,0 civarında değer kaybıyla başladı.

“Satışın arkasındaki gerekçe ABD tarafının “rahip Brunson serbest bırakılmadan görüşmelerde ilerleme sağlanamayacağını” söylediği spekülasyonu.

"Bndan sonra ne olur? Türk lirasındaki ilk işlemler piyasaların güne satıcılı başlayacağını gösteriyor. Washington ziyareti haberi sonrası son iki günde yüzde 3.0’e yakın yükselen hisse senedi piyasalarında sert bir satış dalgası ile karşılaşabiliriz.

“Küresel yatırımcılarının daha seçici olduğu ve finansman imkanlarının azaldığı bir konjonktürde gelebilecek ABD yaptırımları Türkiye ekonomisinde sert iniş tehlikesini artırarak piyasalar üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

“Satış dalgasının hızını kesebilecek iki neden var: Türk lirasındaki değer kaybı devam ederse Ankara’nın bir seviyede faiz artırarak müdahale edeceği veya Washington ile görüşmeleri yeniden başlatacağı beklentisi; doların güçlenmesi nedeniyle varlık fiyatlarında yaşanan düzeltmenin Türk lirası cinsinden düşüşü sınırlayacağı umudu.”



