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Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

DOVİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

ABD ile süren Rahip Brunson davasına bağlı gerilime paralel dövizler Perşembe günü güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Dolar, Türkiye'de piyasalar kapandıktan sonra uluslararası piyasada 5.50, euro 6.37, sterlin 7.08 liranın üzerine çıktı.

Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Orta Vadeli Plan öncesinde BIST 100 Endeksi güne, günlük yüzde 1.35 düşüşle 95 bin 662 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 0.22 yükselişle 97 bin 185 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.0 düşüşle 117 bin 244 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 3.51 artışla 19.74 düzeyine yükseldi.

DOLAR 5.56 TL SEVİYESİNİ GEÇTİ

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşmesi sonrasında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yapması sonrası dövizler yükseldi.

Türkiye piyasaları kapandıktan sonra, gün içinde en düşük 5.2747 seviyesini gören dolar, 5.56 lirayı gördü. Euro ise en düşük 6.1317 lirayı gördükten sonra 6.44 seviyesine çıktı.

STERLİN 7 TL'Yİ GEÇTİ

İngiliz sterlini en düşük 6.7986 lirayı görüp tarihinde ilk defa 7 TL seviyesini aşarak 7.13 seviyelerini gördü.

"BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ"

İş Yatırım’ın “Bugün aslında dündü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD – Türkiye görüşmelerinden somut bir gelişme çıkmaması üzerine, Türk lirası güne yüzde 2,0 civarında değer kaybıyla başladı.

“Satışın arkasındaki gerekçe ABD tarafının “rahip Brunson serbest bırakılmadan görüşmelerde ilerleme sağlanamayacağını” söylediği spekülasyonu.

"Bndan sonra ne olur? Türk lirasındaki ilk işlemler piyasaların güne satıcılı başlayacağını gösteriyor. Washington ziyareti haberi sonrası son iki günde yüzde 3.0’e yakın yükselen hisse senedi piyasalarında sert bir satış dalgası ile karşılaşabiliriz.

“Küresel yatırımcılarının daha seçici olduğu ve finansman imkanlarının azaldığı bir konjonktürde gelebilecek ABD yaptırımları Türkiye ekonomisinde sert iniş tehlikesini artırarak piyasalar üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

“Satış dalgasının hızını kesebilecek iki neden var: Türk lirasındaki değer kaybı devam ederse Ankara’nın bir seviyede faiz artırarak müdahale edeceği veya Washington ile görüşmeleri yeniden başlatacağı beklentisi; doların güçlenmesi nedeniyle varlık fiyatlarında yaşanan düzeltmenin Türk lirası cinsinden düşüşü sınırlayacağı umudu.”

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