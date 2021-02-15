FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son Dakika: Dolar 6 ayın ardından 7 liranın altını gördü

Son Dakika: Dolar 6 ayın ardından 7 liranın altını gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 15.02.2021 10:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gördü.

Dolar kuru 6 ayın dip seviyesi olan 6.9970 lira seviyesine geriledi. Yatırımcıların psikolojik olarak beklediği sınır olan 7 liranın altı bugün itibarıyla gerçekleşmiş oldu.

Dolar/TL fiyatları son durum: Dolar ne kadar? 15 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?Dolar/TL fiyatları son durum: Dolar ne kadar? 15 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.03 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.02 TL seviyesinden başladı. Dolar bugün içerisinde en düşük 6.9970 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0383 TL seviyesini görürken; saat 09:58 itibarıyla 6.9970 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.4932 TL'yi görürken, şu dakikalarda 8.5263 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7611 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, yüzde 0.19 oranında düşüşle 90.30 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2139 seviyelerinde hareket ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte beklentilerDolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte beklentiler
Bitcoin karını 5'e katlayabilir!Bitcoin karını 5'e katlayabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı
Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 17 yorum
Dolar artınca benzin ve mazot yükseliyor ya. şimdi neden düşmüyorrr. Soyguncu düzene lanet olsunn.
kesin akaryakıt a ve bağlı ürünlere zam yolda. Gözün aydın Türkiye'm
dolar 1.7 olmus pc alınmaz simdi :))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 23 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte: 7 lirayı geçti!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 22 Şubat 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar 7 liranın altında!
Dolar için 6,25 TL tahmini: Dolar ne kadar? 19 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar 7 liranın altında!
Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası dolar/TL düştü: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!
Faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki!
Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
2021 için çarpıcı dolar tahmini!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.