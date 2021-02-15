Son Dakika: Dolar 6 ayın ardından 7 liranın altını gördü

Dolar kuru 6 ayın dip seviyesi olan 6.9970 lira seviyesine geriledi. Yatırımcıların psikolojik olarak beklediği sınır olan 7 liranın altı bugün itibarıyla gerçekleşmiş oldu.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.03 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.02 TL seviyesinden başladı. Dolar bugün içerisinde en düşük 6.9970 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0383 TL seviyesini görürken; saat 09:58 itibarıyla 6.9970 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.4932 TL'yi görürken, şu dakikalarda 8.5263 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7611 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, yüzde 0.19 oranında düşüşle 90.30 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2139 seviyelerinde hareket ediyor.

