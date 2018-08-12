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Dolar 7 TL sınırını aştı!

DOVİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

Son günlerde düşüşü önlenemeyen Türk lirası, ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde dolar 7 lirayı da geçti. Euro ise 8 lirayı aşarak 8,10 TL bandında işlem gördü.

Dolar 7 TL sınırını aştı!

Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Asya borsalarının açılmasıyla birlikte Dolar, 7.16 seviyesini görürken Euro ise 8,10 seviyesinde işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzon valilik yemeğinde yaptığı konuşmada "Milletimiz müsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz."

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