FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar bugün ne kadar? 30 Mart güncel dolar, euro ve pound fiyatları | Dolar güne yükselişle başladı

Dolar bugün ne kadar? 30 Mart güncel dolar, euro ve pound fiyatları | Dolar güne yükselişle başladı

DOVİZ HABERLERİ  | 30.03.2021 07:50 | Son Güncelleme

Son günlerde Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmeler ve Asya piyasalarındaki hareketlilikle birlikte yükselen dolar, euro ve pound fiyatları, 30 Mart Salı sabahına da yükseliş trendi ile başladı. Geçtiğimiz hafta 8,38 TL seviyelerine kadar yükseldikten sonra 8 TL’nin altına inen dolar fiyatları, haftayı 8 TL’nin üstünde kapatmıştı. Dolar kuru, 30 Mart Salı gününe son günlerdeki rekor seviyesiyle başladı.

Dolar bugün ne kadar? 30 Mart güncel dolar, euro ve pound fiyatları | Dolar güne yükselişle başladı

Gece yarısı Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman getirildi. Merkez’deki bu değişiklikten önce yükselen dolar fiyatları, gece yarısı 8,21 TL seviyelerine kadar ulaştı. Euro ve Pound da dolar gibi yükseliş grafiği sergiledi. İşte 30 Mart Salı günü güncel dolar, euro ve pound fiyatları…

İşte 30 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR NE KADAR KADAR?

Dolar alış: 8,2610 Türk lirası

Dolar satış: 8,2777 Türk lirası

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,7228 Türk lirası

Euro Satış: 9,7498 Türk lirası

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,3729 Türk lirası

Pound satış: 11,4501 Türk lirası

Dolar bugün ne kadar? 30 Mart güncel dolar, euro ve pound fiyatları | Dolar güne yükselişle başladıı

DOLAR REKOR TAZELEDİ

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetiminde meydana gele görevden almanın arkasından çıktığı 8 Türk lirası üzerindeki seviyesini koruyarak güne başladı. Dolar, gün içerisinde yükselişini sürdürmüştü. En son saat 23.28 itibarıyla 8,21 Türk lirasını gören dolar kuru, saat 00. 50 itibarıyla 8.28 Türk lirası bandına kadar yükseldi… Dolar, 30 Mart Salı günü sabah saatlerinde 8.27 Türk lirası seviyelerinden işlemlerine başladı.

Geçen hafta 8 Türk lirasının altında tutunamayarak 8,09 Türk lirasından tamamlayan dolar, yeni haftanın ilk işlem gününde 8,08 seviyesinden başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Dolardaki dalgalanma devam ediyorDolardaki dalgalanma devam ediyor
Polislerin maaş zammı ne kadar olacak?Polislerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi
MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
THY'den bilet fiyatlarıyla yeni kampanya
THY'den bilet fiyatlarıyla yeni kampanya
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL kurunda kritik yükseliş! 1 dolar kaç TL oldu?
Dolar/TL kurunda hareketlilik!
Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Mart gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 28 Mart anlık dolar fiyatları!
Dolardaki dalgalanma devam ediyor
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Mart Pazar 22 ayar bilezik fiyatları
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne zaman çıkar?
Altın düşer mi, yükselir mi?
Dolar yükselecek mi? Dolar daha ne kadar yükselir? Uzmanlardan dolar yorumu
Uzmanlardan dolar yorumu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.