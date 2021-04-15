FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar'dan ilk tepki... Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrasında dolar/TL kuru hareketlendi

Dolar'dan ilk tepki... Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrasında dolar/TL kuru hareketlendi

15.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrasında Dolar/TL kurunda hareketlenme yaşandı. Kur hafif yükselişe geçerek dolar fiyatı 8,1 lira oldu.

Hafta başında yatay bir seyirle ilerleyen Dolar ve Euro, aynı seyrine 15 Nisan Perşembe günü de devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artışı kararından sonra dolar/TL kuru hareketlendi.

DOLAR/ TL KURUNDA HAREKETLİLİK

Güne 8,0742 TL seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, Merkez Bankası kararı açıklanırken 8,03 seviyelerinde seyrediyordu.

Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrasında Dolar/TL kurunda hareketlenmeler oldu. Kararın ardından hafif yükselişe geçerek 8,1 lira seviyelerine geldi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, 'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.' denildi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında, dolar alış kuru fiyatı 8,1184 TL iken satış kuru fiyatı da 8,1230 TL oldu.

Euro'da ise alış kuru fiyatı 9,7564 TL iken satış kuru fiyatı da 9,7727 TL oldu.

CANLI DÖVİZ KURU

Son Dakika: Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Dolar fiyatlarında son durumDolar fiyatlarında son durum
Allianz BES iptali nasıl yapılır?Allianz BES iptali nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
ok yayda çıktı.Tuta bilene Aşk olsun
hiç bir karar vermeseler daha iyi olurmuş
Daha düşer Biznillah

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

İki ay üretim duracak

İki ay üretim duracak

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Halka arz tarihi ve bankası belli oldu

Halka arz tarihi ve bankası belli oldu

2 bin 500 geçici istihdam sağlayacak

2 bin 500 geçici istihdam sağlayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.