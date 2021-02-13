FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar düşecek mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar düşer mi, yükselir mi, ne kadar olur?

Dolar düşecek mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar düşer mi, yükselir mi, ne kadar olur?

DOVİZ HABERLERİ  | 13.02.2021 14:27 | Son Güncelleme

Bu hafta 0,30 değer kaybederek yatırımcısına da kaybettiren dolar ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırma yapılıyor. Dolar düşecek mi sorusunun yanıtı merak edilirken uzmanların yaptığı dolar yorumu ve tahminleri de araştırılıyor. Son olarak Rabobank’tan önemli bir dolar/TL değerlendirmesi geldi. Peki; dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar ne kadar olur?

Dolar düşecek mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar düşer mi, yükselir mi, ne kadar olur?

Bu hafta doların satış fiyatı yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 lira oldu. Şimdi bu nedenle vatandaşlar tarafından dolar düşer mi yoksa dolar yükselir mi sorularının yanıtları araştırılıyor. Son olarak Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys dolar/TL tahminini Bloomberg HT ile paylaştı. İşte dolarda son durum...

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Bloomberg HT yayınında Türk Lirası ile ilgili önemli değerlendirmeler yapan Matys, Türkiye’nin cazip nominal faiz sunduğunu ve enflasyonun da düşmeye başladığını söyledi. Reel faizlerin daha da cazip hale geleceği yönünde değerlendirmelerini aktardı. Öte yandan doların TL karşısındaki durumu ile ilgili olarak da Matys, dolar/TL’nin daha fazla düşmesi adına alanı olduğunu düşündüğünü belirtti.

İşte altının son fiyatı... 13 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?İşte altının son fiyatı... 13 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

DOLAR NE KADAR OLUR?

Doların bir sonraki seviyesiyle alakalı olarak da görüşlerini aktaran Matys, 6.80’in bir sonraki seviye olabileceğini ancak önce 7 seviyesinin kırılması gerektiğini belirtti. Spekülatif sermaye girişleri de olduğunu değerlendiren Matys, bunların oynaklık olmasını sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye’nin ihtiyacı olan şeyin birkaç aylık yatırımcılar olmadığı söyledi ve sermayeyi en azından birkaç ay daha Türkiye’de tutacak yatırımcılara ihtiyaç olduğunu belirtti. Uzun vadeli yatırımcıyı çekebilmek adına ilerleme kaydedilmesi gerektiğine vurgu yapan Matys, küresel tedarik zincirinden daha büyük oyuncu olması gerektiği yorumunu yaptı.

Enflasyon hedefiyle alakalı değerlendirmeler de yapan Matys, Merkez Bankası’nın enflasyonu yüzde 5’lik hedefe indirme hedefinin önemli olduğunu belirtti. Bunun kademeli bir büyüme yaratacağı yönünde değerlendirmelerini aktardı ancak ekonominin dengeli olarak büyümesi adına yalnızca buna ihtiyaç olmadığını da dile getirdi. Matys, tüm sektörleri kapsayabilecek ve rekabetçiliği artırabilecek bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ve küresel anlamda payı artırmanın gerektiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte beklentilerDolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte beklentiler
Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 5 yorum
he he 1 tl olacakmış
dolar 8,5 tl olduğunda herşeye zam yapıldı. zam sebebi olsrak da dolar gösteriliyordu. şimdi dolar 7 tl. ve herşey inanılmaz ucuzladı değilmi. cebimdeki 200 tl ile günlerdir alış veriş yapıyorum ve hala bitiremedim. ??a?H\?YH0???^YHZ?X?]X\XZ??ܝ[?H?[??\?0??H0???????\?Hp??,q'?,[q,^?0?????^?K?XZ?,[?H?][?Z?X?]0??,HX?\?\?[?H^X\?,^??
6.75 te uzun süre kalacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 23 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte: 7 lirayı geçti!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 22 Şubat 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar 7 liranın altında!
Dolar için 6,25 TL tahmini: Dolar ne kadar? 19 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar 7 liranın altında!
Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası dolar/TL düştü: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!
Faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki!
Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
2021 için çarpıcı dolar tahmini!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.