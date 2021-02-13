Dolar düşecek mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar düşer mi, yükselir mi, ne kadar olur?

Bu hafta doların satış fiyatı yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 lira oldu. Şimdi bu nedenle vatandaşlar tarafından dolar düşer mi yoksa dolar yükselir mi sorularının yanıtları araştırılıyor. Son olarak Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys dolar/TL tahminini Bloomberg HT ile paylaştı. İşte dolarda son durum...
Bloomberg HT yayınında Türk Lirası ile ilgili önemli değerlendirmeler yapan Matys, Türkiye’nin cazip nominal faiz sunduğunu ve enflasyonun da düşmeye başladığını söyledi. Reel faizlerin daha da cazip hale geleceği yönünde değerlendirmelerini aktardı. Öte yandan doların TL karşısındaki durumu ile ilgili olarak da Matys, dolar/TL’nin daha fazla düşmesi adına alanı olduğunu düşündüğünü belirtti.
Doların bir sonraki seviyesiyle alakalı olarak da görüşlerini aktaran Matys, 6.80’in bir sonraki seviye olabileceğini ancak önce 7 seviyesinin kırılması gerektiğini belirtti. Spekülatif sermaye girişleri de olduğunu değerlendiren Matys, bunların oynaklık olmasını sağlayacağını dile getirdi.
Türkiye’nin ihtiyacı olan şeyin birkaç aylık yatırımcılar olmadığı söyledi ve sermayeyi en azından birkaç ay daha Türkiye’de tutacak yatırımcılara ihtiyaç olduğunu belirtti. Uzun vadeli yatırımcıyı çekebilmek adına ilerleme kaydedilmesi gerektiğine vurgu yapan Matys, küresel tedarik zincirinden daha büyük oyuncu olması gerektiği yorumunu yaptı.
Enflasyon hedefiyle alakalı değerlendirmeler de yapan Matys, Merkez Bankası’nın enflasyonu yüzde 5’lik hedefe indirme hedefinin önemli olduğunu belirtti. Bunun kademeli bir büyüme yaratacağı yönünde değerlendirmelerini aktardı ancak ekonominin dengeli olarak büyümesi adına yalnızca buna ihtiyaç olmadığını da dile getirdi. Matys, tüm sektörleri kapsayabilecek ve rekabetçiliği artırabilecek bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ve küresel anlamda payı artırmanın gerektiğini söyledi.
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