Dolar düşecek mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar düşer mi, yükselir mi, ne kadar olur?

Bu hafta doların satış fiyatı yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 lira oldu. Şimdi bu nedenle vatandaşlar tarafından dolar düşer mi yoksa dolar yükselir mi sorularının yanıtları araştırılıyor. Son olarak Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys dolar/TL tahminini Bloomberg HT ile paylaştı. İşte dolarda son durum...

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Bloomberg HT yayınında Türk Lirası ile ilgili önemli değerlendirmeler yapan Matys, Türkiye’nin cazip nominal faiz sunduğunu ve enflasyonun da düşmeye başladığını söyledi. Reel faizlerin daha da cazip hale geleceği yönünde değerlendirmelerini aktardı. Öte yandan doların TL karşısındaki durumu ile ilgili olarak da Matys, dolar/TL’nin daha fazla düşmesi adına alanı olduğunu düşündüğünü belirtti.

DOLAR NE KADAR OLUR?

Doların bir sonraki seviyesiyle alakalı olarak da görüşlerini aktaran Matys, 6.80’in bir sonraki seviye olabileceğini ancak önce 7 seviyesinin kırılması gerektiğini belirtti. Spekülatif sermaye girişleri de olduğunu değerlendiren Matys, bunların oynaklık olmasını sağlayacağını dile getirdi.