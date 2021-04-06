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Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 'Kriz kahini' Roubini’den bomba tahmin

DOVİZ HABERLERİ  | 06.04.2021 22:26 | Son Güncelleme

“Kriz Kahini” olarak bilinen Prof. Dr. Nouriel Roubini, ABD’de 2007 – 2008 döneminde yaşanan finansal kriz, kriz gerçekleşmeden tahmin etmişti. Roubini, o dönem piyasalarda büyük bir balon oluştuğunu ve iflasların gerçekleşebileceğini duyurmuştu. Ve gerçekten 2007 – 2008 senesinde “Emlak Balonu” olarak adlandırılan finansal kriz ortaya çıkmıştı. Roubini, bu sefer de dolar kuru ile ilgili yorumlarda bulunarak yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD’de New York Üniversitesi’nde profesör olarak görev alan Roubini, doların orta vadede değer kaybedeceğini öne sürdü. Hazine tahvili faizlerindeki yeni bir yükselişin, piyasalarda hareketlenmeye neden olacağını ifade etti. Daha önce ABD hükümetine danışmanlık da yapan Roubini, gelişmiş ülkelerdeki negatif ve düşük faizlerle teşviklerin, yatırımcıları aşırı risk almaya ittiğinden bahsetti.

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

DOLAR DÜŞECEK Mİ?
2008’de ABD başlayan finansal krizi iki yıl önceden öngören ve “kriz kâhini” olarak anılan Nouriel Roubini, ABD’de hazine tahvili faizlerindeki yükselişin finansal piyasalara etkisi ve doların orta vadedeki değeri üzerine Bloomberg News kanalında değerlendirmelerde bulundu.
ABD’de New York Üniversitesi’nde profesör olan Roubini, Hazine tahvili faizlerindeki yeni bir yükselişin, piyasalarda çalkantıya neden olacağını, daha çok hedge fonun ile aile ofisinin geçen hafta iflas eden Archegos Capital adlı hedge fon ile benzer bir yola girebileceğini söyledi.
Geçmişte ABD hükümetine danışmanlık da yapmış olan Roubini, gelişmiş ülkelerdeki düşük ve negatif faizler ile mali teşviklerin, yatırımcıları aşırı risk almaya ittiğini, döngüsel olarak düzeltilmiş fiyat kazanç oranlarının, 1929’da ve 2000’li yılların başındaki yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.
“Yaygın olarak köpükler, balonlar, risk alımı ve kaldıraç görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla risk alarak aşırı kaldıraç kullanmış durumda ve bunlardan bazıları patlayacak” diyen Roubini, riskleri ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2’yi aşması, enflasyonun dönüşü ve ABD ile Çin arasında bir sıcak savaş olasılığı olarak sıraladı.
Son dönemde güçlense de orta vadede ABD dolarının, ABD ekonomisindeki ikiz açığın (cari açık ve bütçe açığı) genişlemesine bağlı olarak zayıflayacağını öne süren Roubini, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere dönük yaptırımların da dolar cinsi varlıklardan uzaklaşmaya neden olabileceği uyarısında bulundu. Roubini, “ABD’de kısa vadede büyüme doları güçlendirse de, doların yönü zamanla aşağı inecek” dedi.
Doların erken ölümü yönündeki yorumların çok abartılı olduğunu ve son değer kaybının daha kısa vadeli konjonktürel nedenlerden kaynaklandığını belirten Roubini, uzun vade içinse durumun daha karmaşık olduğunu söyledi. “Doların hem güçlü hem de zayıf yanları var. Zamanla bunlar onun küresel pozisyonunun altını oyabilir de oymayabilir de” diyen Roubini, kısa vadede en başta gelen olumsuz faktörün Fed’in ultra gevşek para politikası olduğunu dile getirdi.
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