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Dolar düşüşte: Dolar kaç TL? 2 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

DOVİZ HABERLERİ  | 02.02.2021 07:21 | Son Güncelleme

ABD'de seçimlerden dolayı yaşanan gerginlikler azaldı ve geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden görevi resmi olarak devraldı. Piyasalar ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketlerini bekliyor. Öte yandan Fed, faiz kararını sabit tutma yönünde karar aldı. Kur, en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. Dolar/TL bugün güne 7,1 civarında başladı. Peki dolar/TL günü yükselecek mi? İşte 2 Şubat 2021 Salı dolar/TL son durum...

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından 21 Ocak'ta TCMB faiz kararını sabit tutacağını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başladı. Dolar yeni haftaya 7.2 seviyelerinde fiyat belireleyerek baladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki2 Şubat 2021 Salı bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 2 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

2 ŞUBAT 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devaralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 2 Şubat 2021 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,1796 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0,09 hareketlilik oldu.

DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,1801 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,1792 TL

Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü.

HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir!HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir!

BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Euro önceki kapanışını 8,6826 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 2 Şubat 2021 Salı euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 8,6879 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 8,6774 TL

İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,8428 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,33 hareketlilik oldu. Peki 2 Şubat 2021 Salı Sterlin kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,8540 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,8317 TL

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.
Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.
Dolar fiyatları geçen haftayı 7,2760 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.
Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,8269 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?
Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,9832 liradan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
Yine aynı sayfadan; kur arşivi, altın arşivi, faiz oranları, çeyrek altının ne kadar olduğunu, gram altın fiyatını öğrenmeniz mümkün.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dolar 1lira olsun yinede bu pahalılık düşmez
arkadaş harbiden kafa 1 milion oldu bu dolar niye düşüyor biz ülke olarak biranda üretimemi başladık . artık tüm dünyanın silah.enerji,gıda üretimini bizmi karşılıyoruz eğer bunları yapmaya başladıysak nerede nasıl kim yapıyor birileride diyorki dolar düşsün diye merkez bankası rezervleri boşaltıldı tüyü bitmemiş yetimin hakkı hiç oldu hangisi doğru
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