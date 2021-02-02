Dolar düşüşte: Dolar kaç TL? 2 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından 21 Ocak'ta TCMB faiz kararını sabit tutacağını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başladı. Dolar yeni haftaya 7.2 seviyelerinde fiyat belireleyerek baladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki2 Şubat 2021 Salı bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 2 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 2 ŞUBAT 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devaralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 2 Şubat 2021 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,1796 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0,09 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,1801 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,1792 TL Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,6826 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 2 Şubat 2021 Salı euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,6879 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,6774 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,8428 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,33 hareketlilik oldu. Peki 2 Şubat 2021 Salı Sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,8540 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,8317 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.