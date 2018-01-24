Dolar endeksi üç yılın dip seviyesinde

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,18 azalışla 3,7675'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 3,7720 seviyesinde dengelendi.



Euro/TL 4,6464'ten işlem görürken, euro/dolar 1,2325 seviyesinde yer alıyor.



ABD'de dün Senato, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell'ı onayladı. Piyasaların gündemi ise Trump'ın vergi düzenlemeleri sonrasında ABD ile ticari partnerleri arasındaki gelişmelere döndü. Dün ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamaya göre, Trump, ithal güneş panelleri ve çamaşır makinelerine bu yıl sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanmasını onayladı.



Bu gelişmelerle, uluslararası piyasada Aralık 2014'ten bu yana ilk kez 90 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 89,9 seviyesinde dengelendi.



Uzmanlar, küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin riski iştahını artırdığını ve buna paralel dolar talebini azalttığını belirterek, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının da TL varlıklara ilginin artmasına neden olduğunu ifade etti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,75'in kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydeden uzmanlar, bu seviyenin kırılması durumunda 3,68 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.





BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 118.477,30 puandan başladı.



Dün güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.955,83 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 118.400,06 puana taşıdı.



Uzmanlar, küresel piyasalarda artan risk iştahı, dolar kurundaki gerileme ve Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Borsa İstanbul'da rekorların kırılmasına neden olduğunu söyledi.