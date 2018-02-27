Dolar, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yükseldi

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Jerome Powell'ın mesajları sonrası 3,79'un üzerine çıktı.

Kritik açıklama öncesi gün boyunca 3,78 seviyesinde hareket eden dolar/TL 3,7952'ye kadar yükseldi. Euro/TL ise 4,66'nın üzerinde hareket ediyor.

POWELL'DAN KADEMELİ ARTIŞ MESAJI

Fed’in yeni Başkanı Powell, ABD Kongresi'ne yaptığı sunumda kademeli faiz artışının Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmasında en etkili yöntem olacağını söyledi.

ABD'de ocak ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 2'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 3,7 geriledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7350'nin destek, 3,8120 seviyesinin de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.