FİNANS

Dolar, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yükseldi

27 Şubat 2018 17:25

ABD'den gelen veri ve Fed'in yeni Başkanı Powell'ın mesajları sonrası dolar/TL 3,79'un üzerini gördü.

Dolar, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yükseldi

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Jerome Powell'ın mesajları sonrası 3,79'un üzerine çıktı.

 

Kritik açıklama öncesi gün boyunca 3,78 seviyesinde hareket eden dolar/TL 3,7952'ye kadar yükseldi. Euro/TL ise 4,66'nın üzerinde hareket ediyor. 

 

POWELL'DAN KADEMELİ ARTIŞ MESAJI

 

Fed’in yeni Başkanı Powell, ABD Kongresi'ne yaptığı sunumda kademeli faiz artışının Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmasında en etkili yöntem olacağını söyledi.

 

ABD'de ocak ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 2'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 3,7 geriledi.

 

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7350'nin destek, 3,8120 seviyesinin de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın