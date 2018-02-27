FİNANS

Dolar, Fed başkanının açıklamalarına odaklandı

27 Şubat 2018 10:30

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL zayıf veri ve haber akışıyla bu hafta yatay bir görünüm izliyor.

Dolar, Fed başkanının açıklamalarına odaklandı

Dolar/TL, Fed başkanı Powell'ın konuşmasının izleneceği güne yatay seyirle 3.79'un hemen altından başladı.

İç piyasada saat 10:00'da Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi, dış piyasada ise TSİ 16:30'da Ocak ayı ABD dayanıklı mal siparişleri ve ABD tüketici güven endeksi izlenecek.

Dün günü 3.78'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 08:26'da 3.7840/3.7880 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL anlamlı bir değişim göstermeyerek aynı saatte 4.2239/4.2277, euro/TL ise 4.6638/4.6684 seviyesinde.


Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Jerome Powell'ın bugün ve Perşembe günü yapacağı konuşmalar ile ABD'de büyüme ve enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini izleyecek. Fed ve dolayısıyla piyasa enflasyon göstergesi olarak PCE verisini yakından izliyor.

PCE öncesi ise bugün TSİ 1800'de olması beklenen Powell'in ilk konuşması, yatırımcıların "Fed politikasının normalleşmesi" konusunda endişeli olduğu bir dönemde finansal piyasalarda önemli olarak görülüyor. Yaklaşık 10 yıl önce yaşanan finansal krizin ardından Fed yıllarca ekonomiye destek vermişti.

Powell'ın konuşması doların üç yılın dip seviyesinden toparlanmasının devam edip etmeyeceğini belirleyebilir.

 



 

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