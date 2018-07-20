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Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 08:02 | Son Güncelleme

Dolar kuru ne kadar, dolar /TL ne kadar oldu? 20 Temmuz dolarda son durum... Dolar / TL dünkü dalgalı seyrinin ardından 4.80'li seviyelerin altını görse de sonrasında 4.85 düzeyine çıktı. Akşam saatlerine kayıplarının bir kısmını geri alan TL, günü 4.8025 ile kapattı. Piyasalarda izlenecek önemli bir veri akışı bulunmazken yeni ekonomi yönetiminin adımlarını izliyor. Dolar 20 Temmuz sabahı 07:20 sularında hafif yükselişle 4.8230 TL'den el değiştiriyor.

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Dalgalı bir seyir izlemeyi sürdüren dolar/TL, gelişmekte olan para birimlerindeki küresel ticaret endişeleri kaynaklı satış baskısına paralel olarak dün günü 4.80 üzerinde tamamlamıştı.

Küresel ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle piyasalar tarafından yakından takip edilen dolar endeksi yaklaşık yüzde 0.5 yükselirken, gelişmekte olan para birimleri genelinde de yüzde 2'ye yaklaşan değer kayıpları yaşandı.

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Faizlerin sabit tutulduğu Güney Afrika'da rand yüzde 1.8 değer kaybı ile en çok değer kaybeden para birimi olurken TL yüzde 1'in altındaki kayıpla genel olarak gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir izledi.

Dolar / TL, 20 Temmuz sabah erken piyasalarda 4.8220 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.6208 TL'den işlem görüyor.

Bankacılar yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısını da izliyor.

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta 24 Temmuz'daki faiz kararı öncesi ise piyasalar yarın başlayan G20 toplantısını da takip ediyor. G20 toplantılarının küresel gündeminde ticaret savaşlarına yönelik söylemler yer alırken Türkiye'den katılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantılardaki olası söylemleri izlenecek.

Donald Trump'ın dünkü FED çıkışı, faiz artışlarından ve güçlü dolardan memnun olmaması ve para politikalarına yönelik söyleminin piyasalara etkisinin nasıl olacağı ise soru işareti.

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