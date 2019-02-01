Dolar güne nasıl başladı? 1 Şubat dolar kuru yorumları

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde acele etmeyeceği algısıyla çarşamba günü gerileme eğilimine girmesinin ardından, Fed'in faiz artışlarında "sabırlı" olacağı söylemiyle birlikte aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Fed, politika faizini değiştirmemesinin yanı sıra, küresel görünüm ve bütçe görüşmelerine ilişkin çıkmazdan dolayı üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini verdi. Fed ayrıca ek faiz artışı ifadesini karar metninden kaldırdı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da yaptığı açıklamada, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceğini ve veri odaklı bir para politikası izleneceğini söyledi. Bu açıklamalar piyasalarda olası bir faiz indirimi yapılmayacağı beklentisi yarattı.

Hafta içerisinde 5.30'lu seviyelerin üzerini gören dolar/TL, Fed'in bilançoda da gevşemeye gidebileceğine dair sinyallerle 5.16 seviyesine kadar indi. Daha sonra alım iştahıyla bir nebze yükseldi. 1 Şubat sabahı dolar/TL 5.19, euro/TL ise 5.94 seviyesinde

Dolar, tüm gelişmekte olan ülke paraları karşısında düşüşe geçti. Dolar endeksi (DXY) 95.25 seviyesine dek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

Yurt dışında ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi takip edilirken, Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmeleri yakından izleniyor.

Türkiye özelinde bugün bir veri akışı yok, piyasalar jepolitik riskler, iç siyaseti izliyor.



