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Dolar güne nasıl başladı? 12 Eylül dolar kuru ve dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 08:37 | Son Güncelleme

Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantıda faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerle geçen haftanın sonundan bu yana 6.50'nin altında seyreden dolar/TL yeni günde 6.43 TL'de hareket ediyor.

Dolar güne nasıl başladı? 12 Eylül dolar kuru ve dolar yorumları

Dolar/TL Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantıda faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerle bekle -gör pozisyonuna devam ediyor. Geçen hafta sonundan bu yana 6.50'nin altında seyreden dolar/TL yeni günde 6.43 TL'de hareket ediyor. Saat 08.00 itibariyle dolar 6,4311 TL'den Euro 7,4551 liradan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN KARARINDA

Reuters anketine göre TCMB'nin Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.

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