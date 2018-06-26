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Dolar güne nasıl başladı? (26.06.2018 dolar kuru)

DOVİZ HABERLERİ  | 26.06.2018 07:48 | Son Güncelleme

Dolarda son durum... 24 Haziran seçimlerinin ardından düşüşe geçen ancak dün öğleden sonra yeniden yükselen dolarda, bu sabah itibarıyla dünkü seviyelerin korunduğu görülüyor.

Dolar güne nasıl başladı? (26.06.2018 dolar kuru)

Dolarda seçim stresinin kalkmasıyla önceki gece Asya piyasalarında başlayan düşüş dün doları 4.54 TL seviyesine kadar indirmişti. Ancak bu seviyeden yurtdışı piyasaların da etkisi ile başlayan düşüş doları 4.72 TL seviyesine kadar yükseltti.

Sonrasında piyasanın 4.67-4.69 bandında dengelendiği görüldü.

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Bugüne bakıldığında dünkü seviyelerin korunduğu görülüyor. Dolar saat 07.30 itibariyle 4.6820 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.4870 TL oldu.

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