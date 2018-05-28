Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

DOLAR YENİ HAFTAYA 4.70'İN ALTINDA GİRDİ Dolar kuru 4.71 TL'den haftayı kapatırken 28 Mayıs ile başlayan haftaya 4.70 altında 4.6938 TL ile girdi.

Hatırlanacağı üzere TCMB, geç likidite penceresi faiz arttırımı, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarının 8 milyar dolara çıkarılması ve son olarak reeskont kredi tutarlarında kredinin vadesinde ödenmesi halinde kurun ihracatçılar için sabitlenmesi kararı almıştı.

Dolar TL, geçen hafta 4.90'lı seviyeleri görmesinin ardından Merkez Bankası'nın 3 hamle yaparak kurda gevşemeyi sağlamasının ardından piyasalar sadeleşmenin tamamlanmasını bekliyor. 7 Haziran'daki PPK toplantısı öncesinde ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılması da planlanıyor. Dolar kuru 28 Mayıs sabahına 4.69 ile başlarken, euro 5.50'den işlem görüyor.

Dolarda son durum ne? Dolar TL karşısında yükselişini sürdürüyor mu? 28 Mayıs pazartesi dolar ne kadar?

Euto / TL ise 5.4941 ile kapattığı haftanın ardından 28 Mayıs haftasına 5.50 TL ile başladı.

Piyasalar gelişmeleri takip ederken Merkez Bankası, 7 Haziran'daki PPK toplantısı öncesinde sadeleştirme vurgusu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydetti.

Çetinkaya, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB 12 Ocak 2017'den beri haftalık repo ihalesi açmıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise ilave her yüzde 1 faiz artışının reel sektöre ilave 10.5 milyar TL yük getirdiğini söyledi.

Para va maliye politikalarına ilişkin ek tedbirlerin konulacağını bildiren Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılık sistemi şoklara dayanıklı. Sorunlu krediler için yüzde 75 karşılık ayrılmış durumda. Yapılandırılan kredilerin toplam içindeki payı yüzde 4 civarında. Reel sektörün borçlarıyla ilgili devletin herhangi bir üslenmesi olmaz ancak özel sektöre prim vergi konusuyla ilgili olarak kamu sübvansiyonu oluşturulabilir."

Ayrıca Şimşek, para politikasının yapısal sorunları çözmeyeceğine değinerek, "Tepki fonksiyonu ve alternatifler arasında en iyi tercih gözetilerek karar veriliyor. Sık değişen koşullara göre sık tepki değişimlerine refere edilirse politika bozulur." dedi.

