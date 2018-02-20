Dolar güne nasıl başladı! Bu verilere dikkat

Türk lirası, dolar endeksindeki hafif toparlanma ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerle baskı altında kalırken, borsa dünkü kayıpların ardından yukarı yönlü.

Dün 3.74-3.76 bandında hareketlerin görüldüğü dolar/TL yeni güne yukarı yön isteğini sürdürerek başladı. Kur saat 11:00'da 3.7715'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6635 seviyesinde.

Uzmanlar, her ne kadar dün Esad-PYD iddiaları TL üzerinde baskıya neden olmuş olsa da kur üzerinde yurt içi haber akışından ziyade doların küresel seyrinin etkili olduğunu belirtiyor.

Küresel piyasalarda dolar, dün başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyelerinin üzerinde tutunduktan sonra bugün hafif yukarı yönlü seyrediyor ancak ABD bütçe açığının artmasının ekonomiye zarar vereceği yönündeki endişelerin kuvvetlenmesiyle baskı altında bulunuyor. Dolar endeksi bugün, cuma günü gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88.25'in üzerinde 89.45'den işlem görüyor.

Borsa yukarı yönlü

Diğer taraftan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 116.286 puandan başladı. Endeks aynı dakikalarda yüzde 0,15 primle 116.077 seviyesinde. BIST 100, dün günü yüzde 0,54 değer kaybıyla 115.881 puandan tamamlamıştı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,1 geriledi. Söz konusu dönemde en büyük değişim yüzde 1,9 azalışla tasarruf etme ihtimali endeksinde yaşandı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,39 arttı. Bu dönemde en fazla yükseliş kok ve rafine petrol ürünlerinde, en fazla düşüş ise tütün ürünleri ve bilgisayarlar ile elektronikte gerçekleşti.

Fed ve ECB tutanakları bekleniyor

Analistler, yarın Fed, perşembe günü ECB toplantı tutanakları ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi öncesi piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceği uyarısında bulunuyor. Analistler, S&P'nin Türkiye'nin 'BB' kredi notu ve 'Negatif' görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.