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Dolar güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükseldi! İşte piyasalarda son durum...

DOVİZ HABERLERİ  | 10.07.2018 08:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin dün resmen başlamasıyla piyasalar hareketlendi. Kabinede yer alacak isimlerin açıklanması sonrası yükselişe geçen Dolar/TL akşam saatlerinde 4.75 seviyelerine dayandı. Yeni kabinenin ardından bugün 'Dolar güne nasıl başladı?' sorusu merak edilirken, gelen son dakika haberine göre dolar kuru 4.72 liradan işlem görmeye başladı. Saat 08:00 itibariyle düşüşe geçen dolar 4.7045'e kadar geriledi.

Dolar güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükseldi! İşte piyasalarda son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmesinin ardından dün yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar/TL, saat 23:30 itibariyle 4.7390 seviyesinde yer aldı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Bugüne bakıldığında dolar gece gördüğü seviyelerden biraz aşağıda seyrediyor. Kur sabah 07.40 itibariyle 4.72 seviyelerinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.55 liradan işlem gördü. Saat 08:00 itibariyle düşüşe geçen dolar 4.7045'e kadar geriledi.

Yeni kabinede eski Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirken önceki dönem ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan'a şu an için herhangi bir görev verilmedi.

BORSA SATICILI AÇILABİLİR

Dümy gazetesin aktardığına göre TL'deki değer kaybına da bağlı olarak borsanın da satıcılı açılacağı belirtiliyor. Analistler, açılışta 1.200 — 1.400 puanlık geri çekilme görülebileceğini kaydetti. Gün içerisinde 100 binin üzerine çıkan ancak bu seviyelerde tutunamayan Borsa İstanbul 99.252 puandan günü tamamlamıştı.


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