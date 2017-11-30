Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

30 Kasım 2017 10:16
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar/TL üzerinde ABD'de devam eden İran altın ticaretine ilişkin davanın baskısı sürüyor kur tarihi zirvenin hemen altında seyrediyor.

ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın New York mahkemesinde duruşması dolar/TL üzerinde baskı yapmayı sürdürürken kur güne tarihi zirvesinin hemen altında başladı.
 
 
Dolar/TL Pazartesi günü gerilediği 3.90'nın altındaki seviyelerden davaya ilişkin gelişmelerle sert bir yükselişle dün 3.9735'e kadar çıktı. Kur daha sonra 3.98'deki tarihi zirvesinin altında seyrini sürdürdü. Bu sabah da dolar/TL saat 10:11'de 3,9475 seviyesinde işlem gördü.
 
Sepet bazında aynı saatte TL 4.3239/4.3258, euro/TL ise 4.6928/4.6958 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.
 
 
TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı.
 
 
Bankacılar TL üzerindeki baskıların sürdüğünü, davanın devamında Türkiye'den başka bankacı veya siyasilerin suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin sürecin netlik kazanana yani aslında dava sonuçlanana kadar da bu baskının devam edeceği öngörüyorlar.
 
 
 

 

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın