Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın New York mahkemesinde duruşması dolar/TL üzerinde baskı yapmayı sürdürürken kur güne tarihi zirvesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL Pazartesi günü gerilediği 3.90'nın altındaki seviyelerden davaya ilişkin gelişmelerle sert bir yükselişle dün 3.9735'e kadar çıktı. Kur daha sonra 3.98'deki tarihi zirvesinin altında seyrini sürdürdü. Bu sabah da dolar/TL saat 10:11'de 3,9475 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında aynı saatte TL 4.3239/4.3258, euro/TL ise 4.6928/4.6958 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.

TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı.

Bankacılar TL üzerindeki baskıların sürdüğünü, davanın devamında Türkiye'den başka bankacı veya siyasilerin suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin sürecin netlik kazanana yani aslında dava sonuçlanana kadar da bu baskının devam edeceği öngörüyorlar.