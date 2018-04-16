Dolar haftaya nasıl başladı? Suriye operasyonunun dolara etkisi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonu doları etkiledi mi? Merak edilen bu soru, yeni haftanın ilk gününde yanıt buldu. Geçen hafta 4.19 seviyesine çıkarak rekor kıran dolar ABD'nin Şam'ı vurmasından etkilenmedi. Dolar/TL sabah saatlerine 4.10 seviyesinde başladı.

DOLAR/TL NE KADAR?



ABD, İngiltere ve Fransa’nın cuma günü Suriye’ye düzenlediği operasyonun ardından Dolar/TL haftanın yeni gününe 4,10 seviyesinde başladı. Dolar/TL bugün en düşük 4,0822, en yüksek 4,1053 seviyesini gördü. Bankalar cuma günü TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,75 faiz ile 76,4 milyar TL kullandı.

TCMB’nin kotasyon GLP repo imkanı ile bankaların kullandığı miktar 29,53 milyar TL oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 oldu.