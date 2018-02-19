Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde sakin seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,75 civarında hareket ediyor.

ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının geçen cuma verdiği mesajların iki ülke ilişkilerinde ılımlı bir sürece girildiği algısı yaratması TL'yi olumlu etkiliyor.

Euro/TL de 4,65 seviyesinden işlem görüyor. Euro geçen hafta 4,72'yi aşarak rekor kırmıştı.

ABD piyasalarının kapalı olması ve veri gündeminin yoğun olmaması nedeniyle piyasada sakin bir seyrin gözlenebileceği belirtiliyor.