FİNANS

Dolar haftaya nasıl başladı?

26 Şubat 2018 10:34

Jeopolitik gelişmeleri ve küresel piyasaları izleyen dolar/TL geçen haftaki dalgalanma sonrası güne 3.78'li seviyelerde başladı

Dolar haftaya nasıl başladı?
Jeopolitik endişeler ve küresel gelişmelere odaklanan dolar/TL'de geçen hafta yaşanan dalgalı seyrin ardından haftaya 3.78 civarında başladı.
 
Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği yönündeki haberlerin jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL geçen hafta 3.76'lı seviyelerden 3.81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3.78'in hemen üzerinde tamamlamıştı.
 
Dolar endeksi 16 Şubat'ta 88.25'e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra geçen hafta toparlandı. 
 
Endeks bugün yüzde 0.15 ekside 89.750'te bulunuyor. Analistler ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinde getirilerin geçen hafta Çarşamba günü yüzde 2.957'ye kadar yükselerek dört yılın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 2.866'ya indiğini ve dolar üzerinde baskı yarattığını ifade ediyorlar.
 
Tüm bu gelişmelerle dolar/TL güne saat 0833'te 3.7805/3.7824 seviyesinden başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 4.2195/4.2222, euro/TL ise 4.6587/4.6624 seviyesinde.
 
Bankacılar jeopolitik risklerin henüz son bulmadığını belirtirken özellikle bir başka ülkenin düzenli ordusu ile sıcak çatışma ihtimali en büyük risk olarak görüyorlar.
 
Hisse senedi piyasası ile ilgili olarak bono piyasasındaki yatay seyir ve TL'nin güçlü seyrine bağlı olarak endeksin de hafif yukarı yönlü açılması bekleniyor.
 
Deniz Yatırım raporunda," Global göstergelere bağlı olarak BIST 100 endeksinin yukarı yönlü açılmasını bekliyoruz. Bonodaki sakin seyir ve liranın güçlü olması hisse senedi piyasasını destekleyebilir" denildi.
 
Küresel piyasalarda ise geçen hafta yayımlanan tutanaklarda Fed'in para politikasında kademeli sıkılaştırma yanlısı eğilimini koruyacağını gösteren ölçülü ifadeler yatırımcıları rahatlattı.
 
Yatırımcılar yeni Fed Başkanı Jerome Powell'ın Salı günü Temsilciler Meclisi'nin sorularına vereceği cevaplarda da tutanaklardakine benzer ifadeler kullanacağını düşünüyor.
 
 
 
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