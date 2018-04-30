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Dolar haftaya nasıl başladı?

DOVİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Dolar/TL haftaya 4.05 civarında başlarken ABD faizleri, enflasyon raporu ve veri gündemi takip ediliyor.

Dolar haftaya nasıl başladı?

TCMB'nin faiz artırım kararı ile birlikte dalgalı bir haftayı geride bırakan dolar/TL güne 4.05 civarında başlarken bankacılar piyasalarda TCMB'nin enflasyon raporunda yapacağı açıklamaların ve veri gündeminin takip edileceğini belirtiyorlar.

Cuma gününü 4.05 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah 08:16'da 4.0480/4.0514 seviyesinde güne başladı.

ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'nin enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti. Erken seçim, TCMB faiz kararı ve ABD faizlerindeki yükselişi izleyen kur geçen haftayı 4.05'li seviyelerde tamamlamıştı.

Piyasalarda TÜİK tarafından bugün 1000'da açıklanacak Mart ayı dış ticaret dengesi ilk çeyrek turizm gelirleri, 11:00'da Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacak Mart ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve 17:00'da açıklanacak Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek.

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