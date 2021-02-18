Dolar için 6,25 TL tahmini: Dolar ne kadar? 18 Şubat 2021 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Dolar yeni güne 6.9 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda.Peki18 Şubat 2021 Perşembe bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 18 Şubat 2021 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak? İki dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar yükselecek mi? Türk Lirası'nın değeri artacak mı? 18 ŞUBAT 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 18 Şubat 2021 Perşembe günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 6,9745 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.16 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI:6,9783 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 6,9708 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,4048 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.23 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 18 Şubat 2021 Perşembe euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,4113 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,3984 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,6734 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0.30 hareketlilik oldu. Peki 18 Şubat 2021 Perşembe kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,6905 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,6564 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR İÇİN ÇARPICI 2021 TAHMİNİ! Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından paylaşılan raporda, Naci Ağbal başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediği vurgulandı. Türk Lirası değeri artacak mı sorusu gündem olurken, Tuvey açıklamasında Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın ilerleyebileceğini söyleyerek müjdeyi verdi.

Capital Economics Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey açıklamasında Türk Lirası'nın değerinin artacağını belirterek, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde olabileceğini öngördü. DOLAR YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ